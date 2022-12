Nelle prossime settimane, la Juventus potrebbe cercare un esterno che possa alternarsi con Juan Cuadrado. Le strade da percorrere per i bianconeri sono due: la prima sarebbe quella di trovare una soluzione low cost, la seconda pista, invece, potrebbe prevedere la cessione di un giocatore di un certo livello per poter raccogliere un tesoretto da investire su un calciatore in grado di essere utile per il futuro. Un prospetto che piacerebbe alla Juventus, proprio per garantire stabilità alla fascia nelle prossime stagioni, sarebbe quello di Ivan Fresneda.

I bianconeri seguirebbero lo spagnolo con grande attenzione tant'è che, come ha rivelato Tuttosport, la Vecchia Signora dovrebbe mandare degli emissari per seguire Valladolid - Real Madrid proprio per visionare il ragazzo classe 2004.

La Juventus pensa alle fasce

La Juventus, nelle prossime settimane, dovrà prendere una decisione sulla strada da seguire per trovare un vice Cuadrado. I bianconeri starebbero seguendo più piste. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Karsdorp, Maehle e Dalot a cui si aggiunge quello di Fresneda. I primi tre giocatori, però, sarebbero soluzioni low cost e solo per i prossimi sei mesi. Mentre la strada che porta allo spagnolo permetterebbe alla Juventus di fare un investimento per il futuro.

Fresneda ha una clausola rescissoria da 30 milioni che può arrivare a 45 in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. Comunque, il Valladolid sarebbe disposto a trattare e non dovrebbe pretendere necessariamente la cifra stabilita dalla clausola. Per arrivare a Fresneda, la Juventus dovrebbe, però, cedere un giocatore che possa garantirgli un buon tesoretto.

In ogni caso, i bianconeri sembrano intenzionati a seguire il ragazzo classe 2004 da vicino e dovrebbero mandare degli emissari in Spagna per vederlo da vicino. Adesso non resta che attendere di capire quale sarà la strada che deciderà di intraprendere la Juventus per trovare l'uomo giusto che possa alternarsi con Cuadrado.

Cuadrado fermo ai box

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe decidere di prendere un giocatore che possa dare un cambio a Juan Cuadrado. Adesso, però, il colombiano è fermo ai box a causa di un fastidio al ginocchio. Cuadrado, nelle ultime settimane, ha sempre lavorato in palestra e ancora non è rientrato in gruppo. Il colombiano dovrebbe saltare la gara contro la Cremonese e la speranza è che possa tornare per la partita contro l'Udinese. La Juventus, però, conta di recuperare Mattia De Sciglio che sta smaltendo un problema muscolare che lo ha costretto a saltare gran parte della prima stagione. Anche per questo motivo, i bianconeri cercheranno un terzino che possa giocare a destra vista la fragilità di De Sciglio e le non perfette condizioni di Cuadrado.