La Juventus riparte da un nuovo Consiglio d'Amministrazione che si incontrerà la prima volta il 18 gennaio. Sono cinque i nomi ufficializzati dalla proprietà bianconera che faranno parte del Cda bianconeri, tutti esperti di finanza, conti, contabilità e diritto societario. Il presidente sarà Gianluca Ferrero, l'amministratore delegato Maurizio Scanavino, in aggiunta a questi Fioranna Vittoria Negri, Diego Pistone e Laura Cappiello. Attualmente non sarebbero previste figure sportive all'interno del nuovo Consiglio d'Amministrazione anche se non è da scartare che ad inizio nel 2023 possano venire integrati nuovi membri.

Hanno avuto molto clamore mediatico le parole di Marcelo Chirico utilizzate sul suo account Twitter. Il giornalista sportivo ha confermato la scelta di affidarsi ad esperti di conti e finanza nel nuovo Consiglio d'Amministrazione. La società bianconera potrebbe essere costretta a difendersi dal punto di vista giudiziario considerando le indagini portate avanti da Procura di Torino e Consob sulla vicenda delle presunte plusvalenze fittizie e possibile falso in bilancio in merito alla manovra stipendi del 2020 e 2021. Il giornalista sportivo però ha parlato anche di nomi importanti proposti per un ruolo da membro del Consiglio d'Amministrazione, ex giocatori che hanno rappresentato la società bianconera negli ultimi anni come Marchisio e Del Piero.

Il giornalista Chirico ha parlato nel nuovo Consiglio d'Amministrazione della Juventus

'Tecnici lo sono pure loro per le competenze di campo, ma parrebbe che nel prossimo Consiglio D'Amministrazione della Juventus figureranno solo esperti di conti e finanza. Qualcuno, però, i loro nomi li ha proposti lo stesso. Aspettiamo, e vediamo'.

Questo il posto di Marcello Chirico, il giornalista sportivo alle parole ha aggiunto anche le foto di Marchisio e Del Piero, evidente quindi come 'i loro nomi qualcuno li ha proposti lo stesso' sono riferite proprio agli ex giocatori della società bianconera. Non è da scartare quindi la possibilità che possano essere inseriti nel nuovo Consiglio d'Amministrazione, magari non nell'immediato, ma dopo che la vicenda giudiziaria si sarà definita.

Nel frattempo sono stati nominati presidente Gianluca Ferrero e amministratore delegato Maurizio Scanavino.

La gestione sportiva fino a giugno è affidata ad Allegri e a Cherubini

La gestione sportiva sarà affidata a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Federico Cherubini, che dovranno portare avanti il mercato di gennaio. Si parla del possibile arrivo di un terzino destro, il preferito sembra essere Ivan Fresneda. Potrebbero partire anche due giocatori in prestito, per Soulé si parlato di un trasferimento fino a giugno alla Sampdoria o all'Empoli, Kaio Jorge invece piace anche al Valencia o eventualmente potrebbe far ritorno nel campionato brasiliano.