La Juventus sta vivendo un momento non facile dal punto di vista giudiziario considerando le vicende riguardanti le presunte plusvalenze fittizie e il possibile falso in bilancio sulle quale stanno indagando Procura di Torino e Consob. Una situazione in evoluzione e che potrebbe arrivare ad una definizione nel 2023. La società bianconera rimane però un'eccellenza in Italia e in Europa, considerata un traguardo per molti giocatori. Di recente è stato ospite sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio il giocatore Kevin Agudelo, colombiano classe 1998 dello Spezia.

Arrivato al Genoa nel 2019 dall'Atletico Huila, il centrocampista ha giocato anche con la Fiorentina fino al trasferimento allo Spezia. In questa stagione ha disputato 15 match nel campionato italiano, a questi bisogna aggiungere 2 match in Coppa Italia. Intervistato da Cronache di Spogliatoio il colombiano ha dichiarato: ''Voglio giocare nelle squadre più grandi d’Italia: Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio. Tutte lottano per il campionato e per giocare la Champions League''. Le ambizioni per il colombiano sono evidenti, anche se deve fare il definitivo salto di qualità. Ha giocato una partita nella Colombia under 23, ma ancora non ha presenze nella nazionale maggiore sudamericana.

Il giocatore Agudelo vorrebbe giocare nelle società più forti d'Italia

''Voglio giocare nelle squadre più grandi d'Italia''. Queste alcune delle parole di Agudelo nella diretta Twitch organizzata da Cronache di Spogliatoio. Il colombiano in questa stagione sta avendo la fiducia del tecnico Gotti allo Spezia, lo dimostrano le 17 partite giocate fra campionato italiano e Coppa Italia.

Non tutte giocate da titolare, il colombiano piace per la sua velocità e la sua tecnica che possono essere utili soprattutto quando lo Spezia deve recuperare o vincere un match . Arrivato nel 2019 in Italia (al Genoa), oramai da più di tre stagioni è in Italia e ha giocato anche nella Fiorentina fino al trasferimento allo Spezia a titolo definitivo nel recente Calciomercato estivo per circa 3 milioni di euro.

Il suo contratto scade a giugno 2025, è un classe 1998 e può crescere ancora molto.

La Juventus valuterebbe Kiwior dello Spezia

La Juventus attualmente non sarebbe interessata al suo acquisto, valuta invece un altro giocatore della società ligure. Come confermano diversi giornali sportivi la Juventus sarebbe interessata al centrale Jakub Kiwior, riferimento dello Spezia e della nazionale della Polonia. Ha giocato da titolare il mondiale in Qatar. Una crescita evidente quella del difensore che attualmente è valutato circa 20 milioni di euro dalla società ligure. Nel recente calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento al West Ham, ma lo Spezia ha deciso di confermarlo almeno fino a giugno 2023.