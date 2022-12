La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo. Difficile però aspettarsi acquisti importanti, non solo per la vicenda giudiziaria che riguarda la società bianconera ma anche perché non è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che significa mancati ricavi per circa 30 milioni di euro. La società bianconera deve tener conto del bilancio societario, ecco perché potrebbero definirsi delle cessioni per agevolare rinforzi soprattutto in previsione del Calciomercato estivo. Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è Mason Mount, centrocampista del Chelsea cresciuto nella società londinese e che ha un contratto in scadenza a giugno 2024.

La sua valutazione di mercato è importante ma a giugno sarà minore all'attuale anche perché sarà ad un anno dalla scadenza dell'intesa contrattuale con il Chelsea. La Juventus potrebbe agevolare il suo arrivo con delle cessioni più importanti, una su tutte quella di Weston McKennie, che potrebbe lasciare Torino già a gennaio se dovesse arrivare un'offerta da circa 30 milioni di euro. Sul centrocampista americano ci sarebbero Borussia Dortmund e Monaco. Per quanto riguarda invece Adrien Rabiot, difficile la sua conferma nella stagione 2023-2024 considerando che per prolungare vorrebbe garantito un ingaggio da almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Potrebbe non essere riscattato dal Paris Saint Germain Leandro Paredes, servirebbero 23 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo oltre al fatto che ha un ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.

Il giocatore Mount potrebbe approdare alla Juventus nel calciomercato estivo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Mason Mount. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Chelsea e la società inglese potrebbe agevolare la sua cessione per l'acquisto di Christopher Nkunku, giocatore del Lipsia.

Il francese è uno dei giocatori seguiti dalla società londinese per rinforzare il centrocampo e il suo arrivo porterebbe ad una cessione del nazionale inglese, che piace alla Juventus. Molto dipenderà dalle cessioni che riuscirà a concretizzare la società bianconera a gennaio a giugno. Se dovessero partire i vari McKennie, Rabiot e Paredes la Juventus potrebbe acquistare un mezzala d'inserimento come l'inglese.

Il mercato della Juve

La Juventus in estate dovrà valutare anche il futuro professionale dei giovani attualmente in prestito in società di Serie A. Ci riferiamo a Nicolò Rovella e Filippo Ranocchia in prestito al Monza, ma anche a Koni De Winter, attualmente all'Empoli. A proposito dei due centrocampisti potrebbero rimanere entrambi a Torino come è successo a Fagioli, rientrato dal prestito alla Cremonese nel recente calciomercato estivo.