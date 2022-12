La Juventus è al lavoro per definire il mercato non solo di gennaio ma anche di giugno. C'è molto lavoro da fare per la società bianconera soprattutto in previsione delle tante partenze che potrebbero riguardare la società bianconera. Ben quattro stagioni sono in scadenza di contratto a fine stagione e difficilmente rimarranno a Torino, ci sono poi anche diversi giocatori con il contratto fino a giugno 2024. Fra questi anche Szczesny, che potrebbe lasciare la società bianconera anche perché la Juve vorrebbe monetizzare dal suo cartellino.

Come sostituto si è fatto il nome di Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria e protagonista di un Mondiale in Qatar importante con la nazionale della Croazia.

E' in scadenza di contratto a giugno 2024 e potrebbe arrivare ad un prezzo agevolato a giugno. Si parla di un prezzo di circa 10 milioni di euro. Fra l'altro le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi tedeschi confermano come il Bayern Monaco, società interessata anche lei a Livakovic, abbia deciso di sostituire l'infortunato Manuel Neuer con Nubel. portiere in prestito al Monaco ma il cartellino è di proprietà della società tedesca. Questo potrebbe agevolare l'arrivo del croato a Torino, con Szczesny che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 20 milioni di euro. La Juventus valuta anche altri portiere per la stagione 2023-2024. Piacciono Marco Carnesecchi dell'Atalanta, attualmente in prestito alla Cremonese, e Guglielmo Vicario dell'Empoli.

La Juventus potrebbe acquistare Livakovic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio sul Bayern Monaco per l'acquisto di Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria e della nazionale croata. La società tedesca avrebbe deciso di sostituire l'infortunato Neuer con Alexander Nubel, portiere in prestito al Monaco ma il cartellino è di proprietà della società tedesca.

Una situazione che agevolerebbe la Juventus, che potrebbe sostituire Szczesny con il nazionale della Croazia. In scadenza di contratto a giugno 2024 potrebbe trasferirsi a prezzo agevolato nella società bianconera a giugno. Si valutano però anche portieri, in particolar modo gli italiani Carnesecchi e Vicario.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare un sostituto di Juan Cuadrado. Piace molto Ivan Fresneda del Valladodid. Si lavora anche in previsione della sostituzione di Alex Sandro, che è in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. A tal riguardo il nome che piace è quello di Alejandro Grimaldo del Benfica, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione con la società portoghese.