Sulle recenti vicende giudiziarie che stanno riguardando la Juventus, con la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli, Nedved e Arrivabene, in questi giorni si stanno esprimendo pubblicamente diversi opinionisti.

Dell'argomento ha parlato anche Alberto Mauro, ospite a Tv Play di Calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha sottolineato che Allegri dovrà lavorare molto con la squadra per cercare di isolarla dalla situazione giudiziaria che la sta riguardando.

Alberto Mauro parla della situazione della Juventus

Alberto Mauro ha poi parlato delle inchieste che stanno riguardando la Juventus, sottolineando come i fronti in cui è impegnata la società bianconera siano diversi: si va dalla Consob, all'inchiesta Uefa fino ad arrivare alla Procura Federale.

La Juventus sarebbe tranquilla sulle presunte plusvalenze fittizie, mentre quello che maggiormente preoccupa è la questione stipendi.

Per quanto riguarda le conseguenze dal punto di vista giudiziario Mauro ha dichiarato: 'Si è parlato di un ventaglio ampio di conseguenze, la prima impressione per quanto riguarda la Procura di Federale è quella di una penalizzazione'. Da escludere pare al momento la retrocessione: 'Servirebbe un falso in bilancio relativo all’iscrizione al campionato, cosa che attualmente non sembra esserci'.

Mauro ha voluto parlare anche degli auguri che la società Juventus ha voluto fare ad Andrea Agnelli per festeggiare il 47° compleanno dell'ormai ex presidente. Secondo il giornalista questo dimostrerebbe il fatto che ci siano sostanzialmente due fazioni nella proprietà bianconera, da una parte i sostenitori di Agnelli e dall'altra quelli di Elkann: 'Si è parlato di scelta condivisa per quanto riguarda le dimissioni del Consiglio d'Amministrazione, ma anche qui sembra esserci stata più una spinta per avere conseguenze più lievi più che una scelta condivisa'.

L'avvocato D'Onofrio ha parlato di possibile ammenda pecuniaria o di punti di penalizzazione per la Juve

Di recente della situazione giudiziaria ha voluto parlare recentemente anche Paco D'Onofrio. Secondo l'avvocato la Juve potrebbe essere valutata sull'articolo 31 della Giustizia Sportiva comma 3, in quanto l'eventuale falso in bilancio non sarebbe servito per l'iscrizione al campionato. Questo potrebbe significare un'ammenda pecuniaria ed eventualmente dei punti di penalizzazione che potrebbero essere scontati in questa stagione.