L'Inter inizia a pianificare il prossimo mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili soprattutto per il reparto offensivo.

L'unica certezza pare essere Lautaro Martinez. Infatti, restano in bilico le posizioni del "Tucu" Correa (che potrebbe esser ceduto già a gennaio), di Romelu Lukaku (in prestito dal Chelsea) e anche di Edin Dzeko il cui contratto è in scadenza nel giugno 2023.

I possibili nomi per l'attacco dell'Inter

Per questo, il club nerazzurro non vuole farsi cogliere impreparato ed oltre al francese Marcus Thuram tiene d'occhio diversi profili per il reparto offensivo.

Tra questi, ci sarebbe Niclas Füllkrug, attaccante tedesco del Werder Brema e della Nazionale guidata di Flick. Il classe '93 sta offrendo ottime prestazioni e avrebbe attirato su di se l'interesse dell'Inter, che sarebbe potrebbe effettuare un'offerta in estate, qualora non riuscisse a concludere la trattativa con il Borussia Moenchenglabach per Thuram.

Oltre al bomber tedesco, la società nerazzurra starebbe valutando anche alcuni profili che militano nel campionato italiano, come il portoghese Beto dell'Udinese, che viene valutato attorno ai 30 milioni di euro e come l'austriaco Marko Arnautovic, perno del Bologna e considerato praticamente incedibile dalla dirigenza rossoblù.

Inter, possibile interesse per Sommer come vice Onana

In estate, l'Inter potrebbe salutare Samir Handanovic. Il portiere sloveno ha perso i galloni da titolare a discapito di Andrè Onana e con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe decidere di lasciare il club nerazzurro in estate.

Per questo, l'Inter sta sondando diversi profili, fra essi ci sarebbe anche quello di Yann Sommer, estremo difensore di grande esperienza e affidamento in forza al Borussia Moenchenglabach.

Il portiere svizzero, che sta offrendo ottime prestazioni al Mondiale con la nazionale elvetica, potrebbe lasciare il club tedesco, visto il contratto in scadenza nel 2023.

Un altro nome da prendere in considerazione sarebbe quello di Altay Bayindir, portiere 24enne anch'egli in scadenza di contratto nel 2023 con i turchi del Fenerbahce.

Infine, sullo sfondo resta anche la candidatura di Alessio Cragno che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione al Monza. In estate, l'ex portiere del Cagliari potrebbe lasciare il club brianzolo: l'Inter osserva la situazione.