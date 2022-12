Xavier Jacobelli ha commentato ai microfoni di Radio Bianconera la decisione di Leandro Paredes ed Angel Di Maria (concordata con la società) di rientrare a Torino con qualche giorno di ritardo rispetto al resto del gruppo, dopo la vittoria dei mondiali con l'Argentina.

Intanto, il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha fatto il punto della situazione sugli infortuni. Infine l'ex calciatore Borja Valero ha dichiarato che finora il rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato deludente.

Jacobelli su Di Maria e Paredes: 'I tifosi chiedono attaccamento alla maglia'

Xavier Jacobelli, sulla questione Di Maria e Paredes, si è espresso con queste parole: "Trovo questa scelta, seppur concordata con la società, improvvida e fuori luogo. Gli argentini dovevano tornare prima e non dopo, come Rabiot, come Dybala, Lautaro Martinez o Mbappé che ha già giocato ieri con il Psg. I tifosi della Juventus chiedono ai giocatori di dimostrare attaccamento alla maglia in una situazione come quella che l'ambiente sta vivendo e Di Maria e Paredes fino ad oggi hanno reso decisamente sotto le aspettative".

Jacobelli ha poi cambiato argomento, soffermandosi sul prossimo Cda della Juventus. L'ex direttore di Tuttosport ha affermato: "Il nuovo Cda deve ripartire fronteggiando un'emergenza di bilancio, e quella delle inchieste, per cui è stato formato non casualmente da avvocati, fiscalisti e revisori di conti".

Il giornalista bergamasco ha poi aggiunto che, col tempo, quando verrà superato il periodo di emergenza, la società potrà procedere con l'inserimento nell'organigramma di alcune bandiere come Alessandro Del Piero o Giorgio Chiellini.

Allegri sugli infortunati: 'Chiesa può esserci a Cremona'

Massimiliano Allegri, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha fatto un resoconto sulla situazione infortunati in casa Juventus: "Chiesa può esserci a Cremona, ieri ha fatto un buon allenamento di squadra, oggi aveva un differenziato.

Domani vediamo ma le condizioni sono buone. Vlahovic oggi ha corso un po' - ha proseguito l'allenatore della Juventus - ci sono buone possibilità, non per Cremona però. Pogba? Il ginocchio per ora non dà fastidio. Bonucci è ai box per il problema all'adduttore nella zona del pube, De Sciglio nemmeno dovrebbe esserci a Cremona".

Borja Valero boccia Vlahovic: 'Doveva fare di più'

Sempre in tema Juventus, a Dazn è intervenuto Borja Valero. L'ex centrocampista di Fiorentina e Inter si è soffermato sul rendimento di Dusan Vlahovic alla Juventus, criticando le prestazioni del bomber serbo: "Sicuramente le aspettative su Vlahovic, dei tifosi bianconeri, erano molto alte, anche per tutto ciò che aveva fatto vedere a Firenze. Poi va considerata pure la cifra che la Juventus ha speso per assicurarselo. È vero che sono mancati tantissimi giocatori che lo potevano aiutare, ma a quei livelli, pagato così tanto, doveva fare di più".