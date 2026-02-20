Le sirene della Premier League tornano a farsi sentire con forza attorno alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dall’Inghilterra, infatti, Khephren Thuram sarebbe finito nel mirino del Liverpool, pronto a monitorare con grande attenzione l’evolversi della sua situazione contrattuale in bianconero. Il centrocampista francese, arrivato a Torino come uno dei pilastri sui quali costruire il futuro, si è imposto rapidamente per continuità di rendimento, forza fisica e capacità di incidere nelle due fasi, attirando così l’interesse dei top club europei.

Alla Continassa il tema è già sul tavolo: la Juventus starebbe valutando la possibilità di proporre a Thuram un nuovo contratto, con adeguamento dell’ingaggio, per blindare uno degli elementi più preziosi della rosa. Tuttavia, un’eventuale proposta di rinnovo non rappresenterebbe un vero e proprio deterrente per il Liverpool, che potrebbe decidere di affondare il colpo già nella prossima estate. La valutazione del cartellino della mezz’ala francese si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro, cifra importante ma non proibitiva per un club abituato a investimenti di questo calibro.

Non solo Thuram: il Liverpool guarda anche in Brasile

Parallelamente al dossier Thuram, emergono ulteriori indiscrezioni dal Brasile che raccontano di un Liverpool estremamente attivo sul mercato dei centrocampisti.

I Reds starebbero infatti lavorando a un’offerta da circa 35 milioni di euro per Allan Elias, talento classe 2004 in forza al Palmeiras. Un’operazione che conferma la strategia del club inglese: affiancare profili già affermati a giovani di grande prospettiva, capaci di garantire valore tecnico e patrimoniale nel medio-lungo periodo.

Sul giovane brasiliano, però, non ci sarebbe solo il Liverpool. Anche il Newcastle United avrebbe messo gli occhi su Allan Elias, rendendo la corsa al talento del Palmeiras particolarmente competitiva.

Juve, una cessione che farebbe discutere

Un intreccio di mercato che potrebbe avere ripercussioni indirette anche sul futuro di Thuram: qualora i Reds decidessero di investire pesantemente su uno dei due fronti, le priorità potrebbero cambiare.

Intanto la Juventus osserva con attenzione, consapevole che l’estate alle porte potrebbe portare decisioni cruciali per il proprio centrocampo e che soprattutto privarsi del miglior mediano in rosa, rallenterebbe il processo di crescita della squadra.