Dopo le recenti vicende che stanno riguardando la Juventus, dopo le dimissioni dell'intero Cda bianconero, in questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro della società piemontese.

Secondo alcune indiscrezioni il club torinese potrebbe anche valutare un possibile ritorno di Giuseppe Marotta in dirigenza. Inoltre, in caso di cambio in panchina a fine stagione, qualora dovesse essere deciso l'addio di Massimiliano Allegri, potrebbe essere valutato il profilo dello spagnolo Luis Enrique.

Per quanto concerne il mercato dei calciatori, per la prossima stagione ai bianconeri piacerebbero profili come i portoghesi Goncalo Ramos e Raphael Guerreiro.

Marotta, rumor su un ritorno a Torino

Secondo alcuni rumor giornalistici nella dirigenza potrebbe fare ritorno Giuseppe Marotta. L'amministratore delegato attualmente all'Inter potrebbe essere richiamato dopo oltre quattro anni a Torino.

La trattativa potrebbe nascere soprattutto se dovesse essere confermato l'interesse del club nerazzurro per Giovanni Carnevali del Sassuolo.

Suggestione Luis Enrique per il futuro della panchina

Recentemente la società bianconera ha confermato in panchina Massimiliano Allegri, che ha un contratto in vigore fino al 2025.

Non è però esclusa una possibile sostituzione a fine stagione, specie qualora la squadra non dovesse vincere nessun trofeo. In tal caso fra i nomi che circolano ci sarebbe anche quello di Luis Enrique, che ha da poco lasciato la guida della nazionale Spagna.

Con l'ex Roma si potrebbe costruire un progetto basato prevalentemente su profili giovani.

Rumor anche sul mercato dei calciatori

Intanto non mancano le indiscrezioni di Calciomercato per la prossima stagione. La priorità sarebbe quella di ingaggiare un terzino sinistro e il nome che circola in queste ore è quello di Raphael Guerreiro.

Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2023 con il Borussia Dortmund e piacerebbe molto anche all'Inter. Sarebbe in grado di giocare in una difesa a quattro, ma anche come fluidificante in un centrocampo a cinque,

Per l'attacco sogno di mercato dei bianconeri sarebbe invece un altro portoghese: Goncalo Ramos del Benfica.

Il centravanti si sta mettendo in mostra ai Mondiali in Qatar (ha segnato una tripletta contro la Svizzera agli ottavi) e avrebbe una valutazione di circa 50 milioni. I torinesi potrebbero puntare su di lui, in particolare qualora dovesse arrivare un'offerta importante per la cessione di Dusan Vlahovic, ambito in Premier League ma anche in Liga.

Per la sessione di gennaio invece potrebbero lasciare Torino il difensore Daniele Rugani e il centrocampista Weston McKennie.