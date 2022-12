La Juventus negli ultimi giorni sta vivendo una difficile situazione societaria dopo le dimissioni di tutto il Cda della Juve, compresi il presidente Andrea Agnelli e del vicepresidente Pavel Nedved. I motivi che avrebbero agevolato questo è l'attesa di un eventuale causa riferita alle presunte plusvalenze fittizie e alla possibile mancata comunicazione alla Consob delle tre mensilità congelate inizialmente per alleggerire i costi societari a causa della pandemia da coronavirus. e poi successivamente pagate ai giocatori. La Juventus non rischia sanzioni dal punto di vista sportivo, da valutare invece l'esito giudiziario riguardante proprio i presunti colpevoli.

John Elkann ha nominato Gianluca Ferraro nuovo presidente della Juve e Maurizio Scannavino come amministratore delegato. Non è stato sostituito invece Pavel Nedved nel ruolo di vicepresidente, una decisione che potrebbe significare un rientro dell'oramai ex dirigente della società bianconera. A lanciare questa notizia è stata la Gazzetta dello Sport che parla di un possibile inserimento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione della società bianconera di Pavel Nedved già il 18 gennaio, data in cui si nominerà il nuovo Consiglio d'Amministrazione. Altra data importante sarà il 27 dicembre, quando si approverà il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2022.

L'ex presidente Nedved potrebbe rientrare nel nuovo Consiglio d' Amministrazione

Secondo La Gazzetta dello Sport Pavel Nedved potrebbe essere inserito nel nuovo Consiglio d'Amministrazione che sarà nominato il 18 gennaio. Come è noto ci sono state le dimissioni dell'intero consiglio della società bianconera per le presunte vicende che avrebbero riguardato la Juventus per presunto falso in bilancio e possibili plusvalenze fittizie.

Sono stati nominati come presidente Gianluca Ferrero e come amministratore delegato Maurizio Scannavino. Dal 18 gennaio, data in cui sarà nominato il nuovo Consiglio d'Amministrazione, potrebbe rientrare come vicepresidente Pavel Nedved. Segnale evidente di come la scelta delle dimissioni recenti sia stata fatta per salvaguardare la società bianconera e non per presunti dissapori fra John Elkann e Andrea Agnelli o Pavel Nedved.

Intanto il 27 dicembre ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno, altro passo importante in previsione della nuova nomina del Cda bianconero.

Allegri rimarrà come responsabile della gestione sportiva

Il presidente Exor John Elkann ha dichiarato che Massimiliano Allegri rimarrà alla Juventus come responsabile della gestione sportiva. Lavorerà insieme al direttore sportivo ed insieme potrebbero decidere di rinforzare la rosa bianconera con acquisti soprattutto in difesa. Si parla soprattutto del possibile arrivo di terzini nell'eventualità in cui Alex Sandro non dovesse prolungare il contratto con la società bianconera.