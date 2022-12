La Juventus nelle ultime ore è stata scossa dalla notizia delle dimissioni dell'intero Cda. John Elkann ha salutato e ringraziando suo cugino Andrea Agnelli per il lavoro fatto negli ultimi 12 anni, nominando Gianluca Ferrero nuovo presidente della Juve e Maurizio Scanavino come amministratore delegato. La gestione sportiva continuerà a lavorare sia in previsione del mercato di gennaio che del Calciomercato estivo, con Allegri che rimarrà a fianco di Cherubini almeno fino a giugno. Si parla di nomi importanti in previsione del centenario di proprietà della Famiglia Agnelli che si festeggerà in estate.

Le ultime notizie di mercato confermano come la società bianconera potrebbe fare almeno due rinforzi importanti, uno su tutti Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista sarebbe il preferito per rinforzare il settore, anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2024.

La Juventus vorrebbe arrivare a fine stagione così da offrire una somma di circa 40 milioni di euro, anche perché il giocatore sarebbe ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la Lazio. La società bianconera però potrebbe acquistare un altro giocatore importante che è in scadenza di contratto a giugno 2024, parliamo del centrocampista della Roma Niccolò Zaniolo.

Possibili rinforzi per la Juve Milinkovic-Savic e Zaniolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare due giocatori importanti nel calciomercato estivo. Parliamo di Sergej Milinkovic Savic e Niccolò Zaniolo, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2024. La società bianconera vorrebbe investire circa 40 milioni di euro per il serbo, poco più per il giocatore della Roma.

Il primo sostituirebbe Adrien Rabiot, che è in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Zaniolo invece potrebbe essere il dopo Di Maria, che potrebbe ritornare nel campionato argentino a giugno. Rinforzi importanti che dimostrerebbero la volontà della Juventus di continuare a migliorare incrementando la qualità della rosa bianconera.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare rinforzi in prestito o eventualmente a prezzo vantaggioso a gennaio. Si valutano diversi giocatori, da Alejandro Grimaldo a Evan N'Dicka. Si valuta anche il possibile prolungamento di contratto con la Juve di Alex Sandro, che potrebbe accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente guadagna.