Inter e Milan potrebbero intraprendere una sfida anche in chiave mercato. I rossoneri avrebbero puntato i fari su Romelu Lukaku per rinforzare l'attacco del futuro e potrebbero allacciare nuovamente i contatti con il Real Madrid per quanto riguardare una possibile cessione di Theo Hernandez.

Theo Hernandez interessa al Real Madrid

Il Real Madrid avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Theo Hernandez. Il club presieduto da Florentino Perez sarebbe disposto a riportare il terzino a Madrid proponendo come offerta i nomi di Camavinga e Ferland Mendy.

Hernandez avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro, che verrebbe compensata dalle due contropartite tecniche. Il centrocampista avrebbe una stima di circa 50 milioni di euro e sarebbe molto congeniale al progetto tecnico di Stefano Pioli che non ha ancora trovato l'erede di Franck Kessie. Mendy non sarebbe, invece, centrale per Carlo Ancelotti e potrebbe lasciare Madrid al termine del campionato. Il ragazzo vorrebbe rilanciarsi e giocare con continuità dopo aver perso la convocazione al Mondiale che si è da poco concluso in Qatar. L'ex Lione sarebbe stato sondato anche dall'Inter come possibile sostituto di Robin Gosens.

Il tedesco ha avuto molte difficoltà ad ambientarsi a Milano e ad integrarsi nei meccanismi tattici di Simone Inzaghi e potrebbe lasciare la Pinetina se dovesse arrivare un'offerta allettante.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro che potrebbero far molto comodo alle casse della società presieduta dagli Zhang, I dirigenti meneghini potrebbero pensare al classe 1995, in scadenza nel 2025, che potrebbe essere ingaggiato proponendo un prestito con diritto di riscatto.

Il futuro di Lukaku potrebbe essere ancora in Serie A

Milan e Juventus avrebbero posto le rispettive attenzioni su Romelu Lukaku. Il belga è in prestito dal Chelsea e non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Pare difficile che ritorni in pianta stabile al Chelsea visto che l'esperienza dello scorso anno è stata piuttosto deludente.

I rossoneri potrebbero pensare di ingaggiarlo proponendo un prestito con diritto di riscatto visto che la squadra necessita di un attaccante. Divock Origi non ha convinto per i troppi problemi fisici e Olivier Giroud non può sostenere tutte le partite da titolare mentre Zlatan Ibrahimovic potrebbe salutare a fine stagione.

I bianconeri, invece, lo seguirebbero da tempo ma potrebbero ritornare sulla trattativa se dovesse essere ceduto Dusan Vlahovic che interesserebbe in Premier League ma anche all'Atletico Madrid di Diego Simeone. Il tecnico argentino segue anche Lautaro Martinez.