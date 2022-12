In questi giorni, in casa Juventus tiene banco la questione legata alle condizioni fisiche di Paul Pogba. Infatti, Massimiliano Allegri, dopo l'amichevole contro l'Arsenal, ha spiegato che non è possibile sapere quando il francese tornerà a disposizione. Paul Pogba non ha nemmeno iniziato a correre in campo e fino a quando non lo farà non si potrà capire come procedere il suo recupero.

Nelle ultime ore la tifosa della Juventus e membro UEFA all'interno del consiglio Fifa Evelina Christillin ha parlato a Tuttosport, svelando di aver parlato con il numero 10 juventino nell'intervallo della finale dei mondiali: "Lui mi ha risposto con un sorriso: 'Sto molto meglio, sono pronto a tornare a gennaio'", ha rivelato Christillin.

Pogba spera di tornare presto

I tifosi della Juventus sono in attesa di poter saper quando vedranno in campo Paul Pogba. Al momento una data precisa non c'è, come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri.

Il piano dovrebbe prevedere una ripresa in campo del francese prima di Capodanno. Dopo le prime corse in campo di Paul Pogba si capirà come reagisce il ginocchio e da lì in avanti verrà stilata una tabella più precisa. Qualora le impressioni fossero positive, nei primi giorni del 2023, il numero 10 della Juventus potrebbe tornare in gruppo. Pogba non dovrebbe essere a disposizione né per la gara contro la Cremonese né per quella contro l'Udinese. Ma non sarebbe del tutto da escludere una convocazione per la partita del 13 gennaio contro il Napoli.

Il rientro del francese sarà graduale, così come è successo per Federico Chiesa. Quindi probabilmente Massimiliano Allegri inserirà Paul Pogba prima per qualche minuto e poi in maniera graduale gli aumenterà il minutaggio.

La Juventus lavora in vista della ripresa

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando con grande intensità per arrivare al meglio alla ripresa del campionato.

Per questo motivo, i bianconeri stanno lavorando per recuperare i giocatori che non sono al meglio.

Dopo Natale, Massimiliano Allegri dovrebbe ritrovare Federico Chiesa e Juan Cuadrado. Quest'ultimo non sarà a disposizione per giocare nel match contro la Cremonese, infatti soffre a causa di un fastidio al ginocchio e in queste settimane ha lavorato in palestra.

In ogni caso nel giro di qualche settimana sarà nuovamente a disposizione.

Anche Leonardo Bonucci recentemente si è fermato, ma non dovrebbe trattarsi di un problema particolarmente grave e quindi per il 4 gennaio dovrebbe essere a disposizione.