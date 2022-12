La Juventus starebbe valutando una nuova guida tecnica e nuovi calciatori per intraprendere un progetto tecnico innovativo dopo le dimissioni del Cda presieduto da Andrea Agnelli. Lo staff tecnico composto da Federico Cherubini e Massimiliano Allegri dovrebbe essere confermato fino al termine della stagione, quando poi potrebbe avvenire un completo restyling. Al posto del tecnico livornese potrebbe essere ingaggiato uno tra Didier Deschamps e Zinedine Zidane. Dal mercato, invece, potrebbero arrivare Ousmane Dembelè del Barcellona, Gonzalo Montiel del Siviglia e Thuram del Borussia Mönchengladbach.

A riportare queste indiscrezioni calciomercato.it e calciomercatoweb.it.

Zidane o Deschamps per un nuovo progetto tecnico

La Juventus starebbe valutando vari allenatori per la prossima stagione. Il primo nome sarebbe quello di Zinedine Zidane che sarebbe disposto a ritornare nel club in cui ha giocato. A Torino avrebbe carta bianca per riportare la squadra alla vittoria ed avrebbe tutti gli stimoli dopo gli anni sabbatici che ha deciso di prendersi quando ha lasciato il Real Madrid. Il secondo nome sarebbe quello di Didier Deschamps che non ha ancora deciso il suo futuro con la nazionale francese.

Duello con l'Inter per il giovane attaccante francese

La società bianconera avrebbe intenzione di intervenire anche sul mercato.

Nelle ultime ore ci sarebbero state delle voci che rivelerebbero un interessamento per Marcus Thuram, serio obiettivo anche dell'Inter. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza nel 2023 ma la squadra torinese potrebbe accelerare i contatti per averlo già a gennaio. La valutazione dell'attaccante sarebbe di circa 15 milioni di euro.

Juventus: Montiel e Dembelè per la fascia destra

A fine stagione non dovrebbero essere rinnovati i contratti di Juan Cuadrado e Angel Di Maria. I possibili eredi potrebbero essere Gonzalo Montiel del Siviglia e Ousmane Dembelè del Barcellona. Il primo ha il contratto in scadenza nel 2027 ma non sarebbe un titolare inamovibile nel progetto tecnico di Jorge Sampaoli mentre il secondo, che ha rinnovato con i catalani, potrebbe essere sacrificato per far cassa.

Entrambi avrebbero una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbero dei profili che potrebbero essere inseriti nella nuova rosa. La Juventus, inoltre, dovrebbe decidere di non rinnovare i contratti di calciatori come Leonardo Bonucci, Alex Sandro e Adrien Rabiot. Per fare cassa, la Juventus potrebbe cedere anche i cartellini di Weston McKennie e Daniele Rugani che avrebbero una valutazione complessiva di circa 40 milioni di euro.