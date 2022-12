Competizioni importanti come il Mondiale mettono sempre in evidenza nuovi talenti che suscitano l'interesse di grandi club. L'Inter deve necessariamente recuperare punti al fine di non dover abbandonare definitivamente la corsa scudetto. La ripresa del campionato coincide con la riapertura del Calciomercato, occasione ghiotta per ritoccare ulteriormente la squadra. Secondo le ultime indiscrezioni, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul talento marocchino Azzedine Ounahi, centrocampista in forza all'Angers.

L'Inter sfida il Leicester per Ounahi

La favola del Marocco è stata forse la più entusiasmante dei Mondiali Qatar 2022. Lo storico traguardo delle semifinali è stato raggiunto soprattutto grazie al contributo di giovani talenti che hanno attirato l'interesse di diversi club blasonati. Ounahi per l'appunto, sondato dai nerazzurri nelle ultime ore, sembra essere sul taccuino anche dei dirigenti del Leicester. Stando a quanto riportato dai media, il club inglese avrebbe già proposta una cifra che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. L'Inter nel frattempo studia il possibile colpo ma non sembra disposta a raggiungere cifre astronomiche.

Ounahi all'Inter: l'Angers spara alto

Considerate le prestazioni degne di nota del centrocampista marocchino, il club francese ha subito messo in chiaro le pretese economiche per le società interessate.

Da quanto si evince dalle ultime notizie, pare che i dirigenti abbiano fissato il prezzo a 65 milioni di euro, cifra decisamente fuori dalla portata nerazzurra. L'Inter monitora la situazione con il prezzo che potrebbe comunque ridursi dopo un dialogo più intenso e con la conclusione definitiva dei Mondiali. Il classe 2000 ha effettivamente preso parte a tutte le partite della sua nazionale, alzando di volta in volta il valore delle sue prestazioni.

La dirigenza nerazzurra vorrà probabilmente valutare la continuità del giocatore una volta ripreso l'impegno in campionato.

L'Inter valuta la situazione di Gosens

Robin Gosens è tra i giocatori in cerca di riscatto in Serie A, autore di prestazioni al di sotto delle aspettative e con uno spazio da titolare ancora limitato. Da diverse settimane si parla infatti di un possibile trasferimento dell'esterno tedesco, con particolare riferimento al presunto interesse del Bayer Leverkusen.

In vista della prossima finestra di calciomercato le voci si sono intensificate, ma dal club trapela la volontà di convincere Gosens a restare. Non è da escludere che Gosens possa essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a nuovi profili interessanti.