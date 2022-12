Raoul Bellanova è pronto a continuare la sua esperienza con la maglia dell'Inter. Stando alle ultime voci di mercato, il club nerazzurro avrebbe deciso di riscattare il calciatore dal Cagliari per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro. In estate però il calciatore potrebbe esser ceduto in prestito per aumentare il minutaggio e guadagnare esperienza.

Inter, interesse del Torino per Bellanova

In particolare il Torino di Urbano Cairo sarebbe interessato all'esterno nerazzurro per la prossima sessione estiva di Calciomercato. Il club granata potrebbe salutare uno tra Singo ed Ola Aina, finiti nel mirino di diversi club importanti e per questo, starebbe valutando gli eventuali sostituti.

La trattativa potrebbe esser impostata sulla base di un prestito secco, così da permettere al calciatore di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa prima parte di stagione con la maglia nerazzurra. La scorsa estate i due club si erano accordati per il prestito di Valentino Lazaro, che dovrebbe esser riscattato dal Toro al termine della stagione.

Molto di questa eventuale trattativa dipenderà anche dal futuro di Denzel Dumfries che in estate potrebbe lasciare Milano. Infatti, l'esterno olandese sarebbe sempre nel mirino delle big di Premier League. Oltre al Chelsea e Manchester City, anche il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a un'offerta importante nella prossima sessione estiva.

Inter, possibile scambio Kantè-De Vrij a gennaio

L'Inter pensa anche a qualche colpo importante per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi già in questa sessione invernale di mercato.

Uno dei profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra è quello di N'golo Kantè del Chelsea che al termine della stagione avrebbe il contratto in scadenza.

Per anticipare la forte concorrenza di alcuni club importanti come Real Madrid e Juventus, l'Inter potrebbe decidere di imbastire uno scambio con i Blues già nel mercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni, si potrebbe profilare uno scambio tra il centrocampista francese e Stefan De Vrij che non ha ancora rinnovato con il club nerazzurro e per questo rischia di lasciare Milano a parametro zero nel 2023.

Per l'estate l'Inter starebbe sondando anche altri profili. Sul taccuino del direttore sportivo Marotta ci sarebbe anche il nome di Allexis Mac Allister, perno del Brighton di De Zerbi ed elemento ormai imprescindibile per l'Argentina di Scaloni. Il club inglese chiede 30-35 milioni di euro per il suo numero 10.