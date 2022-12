La Juventus inizia a pensare già al Calciomercato estivo. La dirigenza bianconera starebbe osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da poter ritornare protagonista sia in Italia che in Europa.

In estate, la difesa potrebbe subire una specie di rivoluzione, visto che il solo Bremer pare certo della conferma. Infatti, potrebbero partire Daniele Rugani e soprattutto Leonardo Bonucci. Per questo, il direttore sportivo Cherubini starebbe sondando nuovi profili per puntellare il reparto difensivo.

Viste le difficoltà nell'arrivare a Josko Gvardiol, che sarebbe il primo obiettivo del Real Madrid di Carlo Ancelotti, la Vecchia Signora starebbe valutando la candidatura di Antonio Silva, centrale portoghese che si è guadagnato un ruolo importante nel Benfica di Schimdt.

Juve, tante idee per la difesa

I bianconeri per Antonio Silva devono fare i conti con la forte concorrenza dei club inglesi. Infatti, anche il Liverpool di Jurgen Klopp e il Tottenham di Antonio Conte sarebbero molto interessati alle prestazioni del classe 2003.

La concorrenza c'è anche su Jakub Kiwior, centrale polacco che milita nel campionato italiano e che ormai diventato il perno della retroguardia dello Spezia. La società ligure chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per il difensore classe 2002, nel mirino anche del Milan.

Infine, sullo sfondo ci sono anche i profili di Caleb Okoli e Giorgio Scalvini, talentuosi difensori dell'Atalanta.

Possibile sfida alla Roma per Odriozola

Oltre ai colpi estivi, la Juventus prepara qualche modifica anche per il mercato di gennaio, soprattutto sulle fasce laterali. I bianconeri potrebbero anticipare i colpi sulle corsie esterne e starebbero valutando l'innesto di un calciatore per sostituire Juan Cuadrado, che potrebbe lasciare Torino in estate a parametro zero.

Per sostituire il colombiano, la Vecchia Signora starebbe valutando il profilo di Alvaro Odriozola che è ormai ai margini del progetto di Carlo Ancelotti al Real Madrid. I Blancos potrebbero decidere di cedere l'esterno spagnolo in prestito, ma i bianconeri devono battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho. Con i giallorossi potrebbe anche esserci una sorta di "incastro" che potrebbe portare Rick Kardsorp in bianconero e all'arrivo di Odriozola nella Capitale.

In alternativa la Juve sarebbe interessata anche a Maelhe dell'Atalanta o a Thomas Menuer del Dortmund, che piace anche al Milan.