L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta osservando diversi profili per completare e puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter ritornare ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Inter, idea Hazard per l'attacco

In casa Inter si valuterebbe una vera e propria rivoluzione per quanto concerne il reparto offensivo. Infatti, il Tucu Correa potrebbe lasciare l'Inter a gennaio [VIDEO], con diverse squadre come il Siviglia interessate all'ex Lazio.

Inoltre, il club nerazzurro deve capire anche la situazione legata a Romelu Lukaku, con il Chelsea che potrebbe decidere di cedere il belga a titolo definitivo nella prossima sessione estiva.

Per questo, la dirigenza interista sta valutando diversi profili per completare il reparto offensivo. Secondo le ultime notizie di mercato, il ds Giuseppe Marotta starebbe valutando la situazione che porta ad Eden Hazard, campione belga in forza al Real Madrid che nelle ultime stagioni non è riuscito a confermarsi come uno dei grandi protagonisti del panorama internazionale. L'ex Lille e Chelsea potrebbe lasciare i Merengues al termine del campionato ed essere una grande opportunità a parametro zero per l'estate.

L'Inter ci starebbe pensando con Hazard che avrebbe la possibilità di rilanciarsi e giocare con maggiore continuità.

Oltre al dieci belga, il club nerazzurro continuare a tenere sotto osservazione anche altre opzioni come Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, che resta un obiettivo anche per la finestra invernale di mercato, e Beto dell'Udinese che viene valutato intorno ai 30 milioni di euro.

Inter, Gosens avrebbe rifiutato la cessione allo Schalke 04

Altro snodo cruciale del mercato dell'Inter è rappresentato dalla possibile cessione di Robin Gosens che blocca il fronte entrate. L'esterno tedesco sarebbe finito nel mirino di alcune squadre di Bundesliga che vorrebbe intavolare una trattativa con il club nerazzurro già a gennaio.

Secondo le ultime notizie di mercato, lo Schalke 04 si sarebbe fatto avanti per convincere l'Inter a cedere l'ex Atalanta in prestito già a gennaio. Oltre ad una risposta negativa dell'Inter che vorrebbe cedere il calciatore solo a titolo definitivo, anche Gosens avrebbe rifiutato l'offerta. Infatti, l'esterno tedesco vorrebbe restare a Milano per giocarsi le sue carte nella seconda parte di stagione ed essere un'alternativa importante per Simone Inzaghi nella ricorsa al campionato e in Champions League.

Le prossime settimane saranno fondamentale per il futuro del tedesco in maglia nerazzurra.