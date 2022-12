Il Calciomercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo partendo da una piccola rivoluzione a centrocampo. Paul Pogba e Leandro Paredes non hanno dato il contributo che tutti si aspettavano. Massimiliano Allegri vuole rendere il reparto granitico, con l'innesto di giocatori di qualità e quantità.

Negli ultimi giorni il nome che viene accostato con maggiore frequenza alla Juventus è quello del campione del mondo Mac Allister. Il centrocampista argentino gioca in Premier League con Brighton, squadra allenata dal tecnico italiano Rudy De Zerbi.

Un altro giocatore che potrebbe fare gola alla Juventus in ottica futura è Sergi Roberto, centrocampista ecclettico del Barcellona.

Il giocatore è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione in corso.

Mac Allister sembra gradire un trasferimento alla Juventus

Il campione del mondo sembrerebbe gradire il possibile corteggiamento da parte della Juventus, tanto che secondo alcuni quotidiani inglesi, pare abbia già dato il suo benestare a un possibile trasferimento a Torino.

Classe 1998, il giocatore si è rivelato un centrocampista molto duttile nonostante la giovane età, tanto da poter essere schierato sia come mezz'ala sia come trequartista. Molto abile a inserirsi in zona gol, nella stagione in corso ha giocato 14 partite in Premier League, realizzando 5 gol.

Mac Allister avrebbe stregato Allegri.

Il tecnico toscano vorrebbe mettere il giocatore al centro del nuovo corso della Juventus. Per farlo occorrono 40 milioni di euro, ma soprattutto battere la concorrenza di club europei quali Atletico Madrid, Liverpool e Benfica.

Il contratto di Sergi Roberto scade a giugno 2023

È considerato uno dei giocatori piu forti della sua generazione e ha sempre militato nel Barcellona, tanto da essere diventato assieme a Sergio Busquets una bandiera della squadra catalana.

Sergi Roberto però ha il contratto in scadenza a fine stagione. A oggi pare che le parti non abbaino ancora raggiunto un accordo sul rinnovo. Situazione che potrebbe stuzzicare la Juventus, che avrebbe una possibilità importante per portare a Torino un giocatore di qualità indiscussa.

Sergi Roberto è un giocatore completo che puo giocare in vari ruoli.

Per sua vocazione è un centrocampista centrale che all'occorrenza può giostrare davanti alla difesa o da esterno destro.

Xavi, attuale allenatore del Barcellona, lo considera parte integrante del suo progetto e avrebbe gia messo un veto alla società su una possibile partenza del giocatore.

Il possibile mercato della Juventus

Alla Juve piace molto Ivan Fresneda del Real Valladolid. Considerato uno dei migliori giocatori di prospettiva nel suo ruolo, potrebbe piacere alla Juventus in quanto è in grado di giocare sia da terzino destro sia da esterno di centrocampo.