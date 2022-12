Le condizioni di Mike Maignan preoccupano il Milan e soprattutto Stefano Pioli. Il numero francese è fermo da diverso tempo per una lesione al polpaccio che lo ha costretto a saltare il Mondiale e restare fuori per gran parte del campionato. Il suo recupero per la sfida contro la Salernitana potrebbe non esserci e per questo il Milan sta valutando diverse opzioni per la porta.

Milan, possibile arrivo a gennaio per Sportiello

Il club rossonero avrebbe bloccato Marco Sportiello per la prossima sessione estiva di Calciomercato. L'estremo difensore dell'Atalanta ha il contratto in scadenza e il Milan avrebbe piazzato il colpo a parametro zero per l'estate.

Le condizioni di Maignan però potrebbero cambiare le sorti di questa trattativa. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, il Milan vorrebbe anticipare l'arrivo di Sportiello così da poter attendere in tranquillità il rientro a pieno regime di Maignan.

L'Atalanta non avrebbe però intenzione di mollare Sportiello che in questa prima parte di stagione ha sostituto degnamente Musso durante il periodo d'assenza del portiere argentino causa un problema allo zigomo. Una situazione in divenire con il club rossonero che potrebbe accelerare l'arrivo di Sportiello, oppure affidarsi all'esperto Ciprian Tatarusanu nelle prime sfide del 2023 contro la Salernitana e Roma, in attesa del rientro di Maignan.

Milan, possibile interesse per De Paul e Openda

In attesa di scoprire le mosse per gennaio, il Milan sta iniziando a pianificare le prime manovre per il mercato estivo. I rossoneri vorrebbero acquistare un grande centrocampista e un attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Per la mediana, sono diversi i nomi sondati da Maldini e Massara.

Tra questi spunta anche quello di Rodrigo De Paul, fresco vincitore Mondiale con la sua Argentina. L'ex dieci dell'Udinese potrebbe lasciare l'Atletico nel mercato estivo per una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro. Sul fantasista dell'Albiceleste ci sarebbe però anche l'Inter che in caso di offerta monstre per uno tra Barella e Calhanoglu potrebbe virare sul centrocampista dei Colchoneros.

La sfida Inter-Milan potrebbe esserci anche su un altro centrocampista che si è ritagliato un grande spazio al Mondiale, ovvero Ounahi che potrebbe salutare l'Angers già a gennaio.

In attacco, il Diavolo starebbe invece pensando alla candidatura di Openda che tanto bene sta facendo in Ligue 1 con la maglia del Lens. Il club francese chiede 20 milioni per il suo bomber. Resta in auge anche la candidatura di Noah Okafor del Salisburgo, che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.