Il futuro di Jonathan David alla Juventus resta in bilico. L'attaccante canadese potrebbe esser ceduto in questo ultimo mese di calciomercato con la dirigenza bianconera che andrebbe a finanziare il mercato in entrata tramite un suo eventuale addio. Le pretendenti non mancano: oltre all'Aston Villa, anche Crystal Palace e soprattutto Paris Saint Germain avrebbe sondato il terreno per il classe 2000.

David può partire, Crystal Palace e Psg monitorano la situazione

Dopo una stagione con molte ombre e poche luci, l'ex Lille potrebbe terminare la sua esperienza con la maglia bianconera.

La Juve è infatti alla ricerca di un altro attaccante dopo Kolo Muani e la cessione di David è fondamentale per sbloccare questo passaggio. Il canadese è un obiettivo di diversi club europei con la Vecchia Signora che spera in un'offerta a titolo definitivo vicina ai 30 milioni di euro. Stando ad alcuni rumors, il Crystal Palace ed il Paris Saint Germain starebbero monitorando la situazione e vanno ad aggiungersi ad altre società che avrebbero opzionato il bomber bianconero come possibili rinforzo in attacco. Le "Eagles" vorrebbero avvicinarsi alle posizioni europee che contano dopo la vittoria in Conference, mentre il club parigino hanno la necessità di piazzare un colpo importante viste le partenza di Goncalo Ramos e Kolo Muani, sbarcato proprio nella Torino bianconera.

L'addio del canadese è strettamente legato all'acquisto di un altro attaccante: Joshua Zirkzee resta il profilo ideale ma il direttore Carnevali valuta eventuali alternative come Jean-Philippe Mateta che potrebbe lasciare proprio il Palace, ed Alexander Sorloth che l'Atletico cederebbe per una cifra vicina ai 20-25 milioni di euro. Difficile l'arrivo di Pellegrino, ormai ad un passo dalla Fiorentina.

Possibile rinnovo per Perin

Capitolo portiere in casa Juventus. Michele Di Gregorio dovrebbe lasciare Torino viste prestazioni non all'altezza e la volontà della dirigenza di acquistare un nuovo estremo difensore. Se per l'ex Monza il futuro sembrerebbe scritto, Mattia Perin potrebbe continuare la sua esperienza in bianconero.

Nonostante interessi da alcuni club italiano, l'estremo difensore di Latina sarebbe disposto a proseguire la sua avventura con la maglia della Vecchia Signora. Perin è sicuramente un portiere di grande affidabilità ma soprattutto è uno dei principali uomini spogliatoio e ciò potrebbe fare la differenza sulla sua permanenza.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juve starebbe valutando di rinnovare il contratto al classe 92 che scade nel prossimo giugno. Le prossime settimane saranno quindi cruciali per capire il futuro del portiere italiano.