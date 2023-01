Sono giorni molto caldi in casa Inter, dove si ragiona sia per questa sessione invernale di Calciomercato, sia in vista della prossima estate. Nell'immediato tiene banco la questione relativa a Milan Skriniar visto che, se dovesse essere ceduto, sarà necessario trovare un sostituto all'altezza. Ma in vista di giugno qualcosa potrebbe cambiare sugli esterni e a sinistra i nerazzurri si starebbero guardando intorno in cerca di talenti italiani e inevitabilmente gli occhi sarebbero finiti su Fabiano Parisi, che anche ieri ha fatto molto bene nel match vinto a San Siro dal suo Empoli per 1-0.

Anche la Juventus è sempre alla ricerca di esterni vista la possibile rivoluzione che potrebbe esserci in estate. I bianconeri vorrebbero fare qualcosa nell'immediato a destra e sarebbero pronti a fare un nuovo tentativo per Rick Karsdorp, che resta in uscita dalla Roma dopo la frattura, che sembrerebbe insanabile, con José Mourinho.

Inter su Parisi

In vista della prossima estate l'Inter potrebbe cambiare qualcosa sia a destra che a sinistra. In uscita, infatti, ci sarebbero sia Denzel Dumfries che Robin Gosens, con l'obiettivo di incassare almeno 70 milioni di euro complessivamente.

In entrata la società nerazzurra sulla sinistra avrebbe messo gli occhi su un talento che tanto bene sta facendo anche questa stagione.

Si tratta di Fabiano Parisi, bravo non solo nella fase difensiva, vista l'alta percentuale di dribbling riusciti, come accaduto pure nella sfida contro i nerazzurri. I rapporti tra le due società sono ottimi, come testimonia il trasferimento all'ombra del Duomo di Kristjan Asllani in prestito con obbligo di riscatto per quasi 14 milioni di euro.

Una formula simile potrebbe essere imbastita per portare il laterale mancino a Milano, che in questa stagione ha segnato anche due reti in diciotto presenze.

L'Empoli valuta il classe 2000 intorno ai 15 milioni di euro, ma il club meneghino potrebbe giocarsi la carta Martìn Satriano, valutato 10 milioni, per abbassare notevolmente l'esborso economico e arrivare alla fumata bianca.

Juventus su Karsdorp

Anche la Juventus dovrebbe muoversi sul mercato in merito agli esterni la prossima estate e già a gennaio non è escluso un intervento. Il nome che sembra essere tornato di moda negli ultimi giorni è quello di Rick Karsdorp. L'olandese è sempre ai margini dello scacchiere di José Mourinho, ma l'affare diventerà possibile soltanto se la Roma aprirà alla cessione in prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, invece, vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto per non rischiare di ritrovarselo in rosa tra qualche mese. Da capire se ci si verrà incontro o se alla fine l'affare salterà.