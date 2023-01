Inter e Milan sono al lavoro per potenziare le rose per i rispettivi allenatori. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un difensore in vista dei possibili addii di Milan Skriniar e Stefan De Vrij. L'idea delle ultime ore potrebbe essere Evan N'Dicka del Francoforte. Il Real Madrid, per giugno, starebbe pensando a Denzel Dumfries sotto stretta richiesta di Carlo Ancelotti. Il Milan, per la sessione invernale, vorrebbe puntare su Nicolò Zaniolo e potrebbe inserire come contropartita tecnica il cartellino di Junior Messias. In caso di acquisto, il club nerazzurro potrebbe incassare 3,4 milioni di euro per l'accorto stipulato quando Zaniolo è approdato nella Capitale.

Nelle ultime ore, inoltre, Roberto Gagliardini sarebbe finito nel mirino del Nottingham Forest. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il club inglese potrebbe anticipare l'operazione per gennaio. La valutazione sarebbe di circa 8 milioni di euro.

Nuovi profili per puntellare la difesa

L'Inter potrebbe salutare Stefan De Vrij e Milan Skriniar che non hanno ancora rinnovato i rispettivi contratti in scadenza nel 2023. I possibili eredi potrebbero essere Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Evan N'Dicka del Francoforte. Il primo verrebbe sondato per l'estate ed avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro mentre il secondo potrebbe essere ingaggiato già a gennaio. N'Dicka ha il contratto in scadenza nel 2023 ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Se Skriniar dovesse partire in estate, il difensore del Francoforte potrebbe essere ingaggiato anche a parametro zero.

Dumfries nuovo colpo per il Real Madrid

L'Inter, a giugno, potrebbe fare a meno anche di Denzel Dumfries. L'olandese potrebbe partire se dovesse arrivare un'offerta da circa 40 milioni di euro. Oltre a Chelsea e Manchester United ci sarebbe l'interesse del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il club presieduto da Florentino Perez potrebbe intensificare i colloqui al termine di questa stagione calcistica per ingaggiare un profilo che si alternerebbe con l'attuale esterno destro Carvajal. Inter e Real Madrid, in passato, avrebbero avuto dei contatti per Alvaro Odriozola. Il calciatore, ex Fiorentina, non sarebbe nei piani di Carlo Ancelotti e comparirebbe nelle lista dei partenti dei Blancos.

Potrebbe essere anche proposto dal Real Madrid come contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche per Denzel Dumfries. L'Inter, però, vorrebbe incassare l'intera cifra dalla cessione del calciatore olandese che garantirebbe una netta plusvalenza alle casse degli Zhang. Dumfries è stato pagato circa 15 milioni di euro.