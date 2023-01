In queste settimane la Juventus è al centro della ribalta mediatica per le vicende giudiziarie che la stanno riguardando, dal caso plusvalenze (per il quale la Corte Federale d'appello ha comminato ai bianconeri 15 punti di penalizzazione, in attesa del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni) a quello sulla manovra stipendi, ancora non valutato con alcuna decisione da parte della Figc.

Relativamente a questa seconda vicenda, in base a quanto scrive su Twitter il giornalista Gianni Balzarini, il procuratore federale Figc Giuseppe Chiné avrebbe richiesto una proroga: ciò potrebbe quindi potrebbe portare a una sentenza solo a maggio.

Se dovesse essere effettivamente così, la Juventus in questi mesi non riceverebbe quindi eventuale ulteriori punti di penalizzazione aggiuntivi rispetto a quelli già decisi dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze.

Gianni Balzarini parla di possibile proroga della manovra stipendi

'La proroga richiesta da Chiné per il secondo filone farà slittare l'iter procedurale, portandolo a un'eventuale sentenza a maggio', questo è il post su Twitter di Gianni Balzarini in riferimento alla proroga che avrebbe richiesto il procuratore Figc sul caso manovra stipendi.

Se fosse confermata questa ipotesi, quindi, almeno per il momento non dovrebbero arrivare altre penalizzazioni per i bianconeri, dopo quella già ricevuta per il caso plusvalenze e per la quale il club torinese ha preannunciato un ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

I commenti degli utenti al post del giornalista Balzarini

Il tweet pubblicato dal giornalista sportivo Gianni Balzarini nella mattinata di questo venerdì 27 gennaio ha ricevuto nel giro di mezza giornata oltre 400 like e decine di commenti.

Un utente, probabilmente tifoso juventino, ha scritto: "La mia è solo una speranza. Credo che la Juve sia decisa a difendersi e questo slittamento farà slittare l’eventuale ricorso al Tar bloccando l’inizio del prossimo campionato.

Spero proprio che vada così".

Un altro utente ha invece scritto: "Ha chiesto la proroga perché vuole vedere l’esito del ricorso Juve al collegio garanzia Coni e così valutare quanti altri punti di penalizzazione chiedere per il filone stipendi. Serie B ed esclusione dalle coppe oltre a multe pesanti".

Qualcun altro invece ha risposto: "Quanto sta accadendo è fuori da ogni concetto di giusto processo e legalità.

Io credo che questa volta gli effetti di una decisione penalizzante sarebbero devastanti non solo per il mondo del calcio ma per tutto lo sport italiano. Verrebbe chiamata in causa la giustizia ordinaria".