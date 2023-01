La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Il caso plusvalenze e la manovra stipendi sono i filoni sui cui Procura di Torino e Consob stanno indagando. La Corte Federale d'Appello ha deciso 15 punti di penalizzazione per la società bianconera che farà ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Dell'argomento ha voluto parlare anche Giuseppe Marotta, il direttore generale dell'Inter non ha voluto parlare del caso plusvalenze riguardante la Juventus sottolineando come non vuole parlare del lavoro altrui.

Il suo interesse è l'Inter, il dirigente ha sottolineato di essere felice del cammino professionale fatto, a partire dall'esperienza professionale alla Juventus fino ad arrivare all'Inter, dove in questo momento 'è concentrato per contribuire a nuovi successi'.

Giuseppe Marotta non ha voluto parlare del caso plusvalenze che sta riguardando la Juventus

'Le mie stagioni alla Juventus fanno parte del passato e non posso che avere ricordi positivi. Non entro nel merito del lavoro altrui, penso al mio presente nella società milanese'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Marotta al Corriere della Sera. Il direttore generale dell'Inter ha parlato anche del suo amore per il calcio, iniziato sin da piccolo.

Ha raccontato di aver fatto il raccatapalle nel 1968 nella vittoria del Varese contro la Juventus per 5 a 0 con tripletta di Anastasi. Una crescita professionale quella di Marotta nel Varese, a tal riguardo ha dichiarato: 'A 19 anni ero il responsabile del settore giovanile. Così, strada facendo, abbandonai l’altra inclinazione per il calcio giocato'.

La sua carriera professionale iniziata nel Varese

Come mostra una foto sul Corriere della Sera nella stagione 1981-1982 era il direttore sportivo del Varese, e come raccontato dal dirigente, il suo primo acquisto è stato Michelangelo Rampulla, arrivato dalla Pattese. Nel 1987 diventa dirigente del Monza, alternandosi con Galliani, esperienza professionale importante come raccontato Marotta perché 'con Piero Frosio in panchina vinciamo il campionato di C'.

Parole importanti per Recoba, decisivo nel suo Venezia, così come per Cassano, uno dei giocatori che più lo ha fatto divertire e che ha avuto nella sua esperienza professionale alla Sampdoria. Elogi anche a Del Piero, Buffon e Cristiano Ronaldo, nei suoi anni alla Juventus. Alla domanda del giornalista in riferimento ad una sua volontà di ritornare nella società bianconera qualora arrivasse un'offerta Marotta ha risposto: 'Sono contento del percorso fatto. All’Inter mi trovo bene e sono concentrato per contribuire a nuovi successi'.