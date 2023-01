Nuovo anno ed è subito tempo di trattative. Il Crotone che tornerà in campo sabato 7 gennaio a Monopoli potrebbe contare su alcune novità nella rosa. Non solo in attacco e centrocampo, gli "Squali" potrebbero operare anche in difesa. Un nome accostato negli ultimi giorni è quello dell'esterno Luca Crecco del Pescara. La novità, in prospettiva, potrebbe però essere Edoardo Pierozzi della Fiorentina. Nel frattempo, ad arrivare a Crotone per festeggiare il Capodanno è stato l'attaccante Nwankwo Simy, obiettivo di mercato dei calabresi.

Crotone, due nomi per le fasce

Con la possibilità di registrare la partenza di qualche elemento dell'attuale rosa il Crotone starebbe vagliando alcune ipotesi per le corsie esterne. Un elemento che potrebbe interessare è quello di Luca Crecco, terzino del Pescara che già in passato era stato avvicinato alla formazione rossoblù. Il nome nuovo sarebbe però quello del giovane terzino Edoardo Pierozzi della Fiorentina. Un calciatore giovane che verrebbe seguito in cadetteria da Como e Brescia e in Serie C, oltre che dal Crotone, anche dal Pescara e dalla Reggiana. Uno dei partenti potrebbe essere Carlo Crialese, mentre in casa Crotone ci sarà da valutare il futuro di Riccardo Spaltro, calciatore attualmente escluso dalla rosa degli "Squali".

Crotone, Simy è in città

Come emerso da alcune foto pubblicate sui social, uno degli obiettivi del mercato di riparazione del Crotone l'attaccante Nwankwo Simy è giunto in città. Il calciatore, legato all'ambiente crotonese, ha festeggiato il Capodanno a Crotone. I calabresi, tuttavia, non starebbero trascurando la pista Facundo Lescano, attaccante del Pescara per il quale si sarebbe inserito anche il Padova.

Sembrerebbe invece smentita l'ipotesi di un interessamento del Crotone per Alfredo Donnarumma della Ternana.

Crotone, le altre operazioni

In difesa il Crotone starebbe valutando dei cambiamenti. In Calabria potrebbe ritornare il centrale difensivo Giullaume Gigliotti, ora al Bari. Sempre dai pugliesi il Crotone potrebbe portare in rossoblù l'esperto centrocampista Andrea D'Errico.

Una pista percorribile per l'attacco è poi quella che porta a Stefano Pettinari della Ternana, calciatore che più volte in passato ha vestito la casacca rossoblù. Tra i partenti ci sarebbero l'estremo difensore Paolo Branduani e il centrocampista Pasquale Giannotti, quest'ultimo seguito dal Monopoli. Potrebbe partire in prestito o rimarrei fuori lista il centrocampista Thomas Schirò, out da inizio stagione per infortunio.