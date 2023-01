La Juventus è al lavoro in previsione non solo del mercato di gennaio ma anche quello di giugno, quando diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Le esigenze principali sembrano riguardare soprattutto le fasce difensive, non è un caso si parli del possibile arrivo di un terzino sinistro ed uno destro. Nel primo caso il preferito sarebbe Alejandro Grimaldo, che non ha ancora deciso se prolungare o meno il suo contratto con il Benfica, in scadenza a giugno.

Lo spagnolo è stato uno dei migliori del calcio portoghese nella prima parte di stagione fra campionato e Champions League, ne sa qualcosa la Juventus che ha avuto modo di vederlo da vicino nei due match del girone di Champions League. Altri nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Maehle, che può giocare su entrambi le fasce. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino destro si parla molto di Singo, ivoriano del Torino che può giocare in una difesa a quattro o eventualmente in un centrocampo a cinque. Piace molto anche Ivan Fresneda, spagnolo del Valladolid valutato circa 20 milioni di euro. Si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro e potrebbe anticipare il suo arrivo già a gennaio.

Molto dipenderà anche dalle richieste del Valladolid ed eventualmente da una cessione importante. A tal riguardo in caso di partenza di Mckennie la società bianconera potrebbe valutare un investimento importante nel settore difensivo.

Altro giocatore gradito è Diogo Dalot, portoghese del Manchester United che ha un contratto fino a giugno 2024 con la società inglese.

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per il centrocampo e per il settore avanzato. D'altronde con la possibile partenza di Rabiot potrebbe arrivare almeno un centrocampista, piace Tielemans del Leicester. Per quanto riguarda il settore avanzato se dovesse partire Angel Di Maria potrebbe arrivare Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno.