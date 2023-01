Settimana di acquisti ma anche d cessioni in casa Crotone. Nella giornata di giovedì 12 gennnaio la società ha ufficializzato tre nuovi acquisti: il centrocampista Andrea D'Errico e gli attaccanti Eugenio D'Ursi e Iacopo Cernigoi. Lo stesso club calabrese ha però comunicato due cessioni, entrambe in prestito in club di Serie C. Si tratta dell'attaccante Giuseppe Panico trasferitosi alla Lucchese e dell'attaccante Gabriele Bernardotto accasatosi alla Carrarese. In entrata gli squali si manterrebbero vigili sul mercato, con il difensore Guillaume Gigliotti che sarebe una pista difficile ma ancora percorribile.

Crotone, via Panico e Bernardotto

Dopo soli sei mesi di militanza, con poche apparizioni per lo più da subentrati e senza reti all'attivo, si sono sperate le strade tra gli attaccanti Giuseppe Panico e Gabariele Bernardotto con il Crotone. La punta ex Cittadella è stata ufficializzata dalla Lucchese, squadra che ha deciso di affidargli la maglia numero 10. Per Gabriele Bernardotto la seconda parte della stagione proseguirà con la casacca della Carrarese. Decisive, oltre alle garanzie tecniche offerte dalle due formazioni, anche la volontà dei due calciatori. Entrambe rimarranno però di proprietà del Crotone che spera di poterli riavere in estate a disposizione, rigenerati e rinfrancati da un maggiore impiego in campionato.

Crotone, pista Gigliotti per la difesa

Mercato chiuso? Non del tutto. Questo sembra essere il pensiero della società calabrese. Un rinforzo potrebbe arrivare in difesa dove nei giorni scorsi a circolare è stato il profilo di Guillaume Gigliotti, calciatore francese, elemento che ha vestito già in passato la casacca degli squali nel torneo di Serie B, 2019-2020 sotto la gestione del tecnico Giovanni Stroppa.

Il suo arrivo, numericamente, potrebbe andare a sopperire alla partenza del giovane difensore centrale Sergio Yakubiv ceduto a titolo definitivo alla Virtus Francavilla.

Crotone, le altre operazioni

In uscita gli squali dovranno mandare a giocare altrove alcuni elementi. Il principale indiziato è l'attaccante Marco Tumminello.

L'ex Roma, arrivato in estate, non ha trovato lo spazio desiderato nell'attacco rossoblù. Una condizione non ottimale potrebe spingerlo a cambiare squadra, rimanendo in Serie C con la formula del prestito per fare ritorno nel prossimo torneo a Crotone. Ad interessarsi al suo profilo sarebbero state Lecco e Latina. Da valutare l'eventuale partenza di Riccardo Spaltro, poco impiegato nella prima parte di stagione a causa di un infortunio, una sorte analoga toccata anche al centrocampista Thomas Schirò.