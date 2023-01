Il mercato dell'Inter sta vivendo nelle ultime ore momenti importanti in prospettiva futura; in Viale della Liberazione si starebbe riflettendo infatti su un'eventuale proposta per Tiago Djalò del Lille per colmare l'eventuale perdita di Milan Skriniar qualora il PSG raggiungesse quota 10-15 milioni di euro per prelevare lo slovacco subito, nella sessione invernale.

Tiago Djalò: il profilo per la nuova difesa nerazzurra

L'Inter sarebbe ancora in attesa della risposta definitiva di Milan Skriniar, che però ha già comunicato di non voler rinnovare per il momento con la squadra nerazzurra, aprendo di fatto ad un suo addio a fine stagione.

Qualora il PSG, prossima probabile destinazione dello slovacco, dovesse proporre un'offerta di 10 o 15 milioni per portarlo via subito in questa sessione invernale, i nerazzurri sarebbero costretti a cedere per non perdere il calciatore a 0 in estate.

In questa prospettiva la dirigenza nerazzurra si starebbe muovendosi per assicurarsi un difensore in grado di sostituire il centrale slovacco: il profilo individuato da Giuseppe Marotta e Gian Piero Ausilio sarebbe quello di Tiago Djalò, difensore del Lille.

Il prezzo del cartellino di Tiago Djalò

Il difensore portoghese ha un contratto con il Lille in scadenza nel giugno 2024: il prezzo fissato dal Lille per il suo cartellino è di circa 20 milioni di euro senza contropartita tecnica, valore ritenuto eccessivo dal club nerazzurro ma comunque trattabile.

La dirigenza dell'Inter preferirebbe chiudere per il giocatore per una cifra intorno ai 10 - 15 milioni di euro come massimale, anche perchè ci sono altri prospetti sul tavolo che potrebbero interessare la società nerazzurra, come N'Dicka in scadenza di contratto che potrebbe arrivare a parametro zero in questa estate.

Tiago Djalò, una vecchia conoscenza italiana

Il giocatore del Lille è già stato a Milano, dove ha vissuto per un qualche periodo giocando nell'Under 19 del Milan.

Il difensore portoghese ha anche avuto qualche sporadica esperienza in prima squadra; fu proprio il Milan a cederlo al Lille all'interno dell'operazione di mercato che ha portato l'attaccante Rafael Leao a vestire la casacca rossonera.

Tiago Djalò è considerato uno dei giovani talenti emergenti ed è un punto fermo nel Lille, dove ha giocato quest'anno già 14 partite segnando 2 reti. Ha collezionato 5 ammonizioni, in linea con i giocatori del suo ruolo di maggior esperienza.

Il portoghese è un classe 2000, centrale difensivo di nascita ma adattabile anche come esterno nella difesa a tre o a quattro, come terzino sinistro, dove gioca quest'anno nel Lille.

E' un titolare fisso dell'Under 21 portoghese, famosa fucina di talenti a livello internazionale; ai mondiali in Qatar 2022 non è stato però convocato dalla nazionale maggiore, il ct ha preferito Joao Cancelo.