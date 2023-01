Fra i nomi che potrebbero essere sondati dalla Juventus in estate, in caso di addio a Massimiliano Allegri dalla panchina bianconera, ci sarebbe anche quello di Antonio Conte.

Intanto circolano rumors anche su Dejan Kulusevski. Lo svedese, in prestito dalla Juve al Tottenham dal gennaio 2022 dovrebbe infatti essere riscattato obbligatoriamente dagli "Spurs" solo al raggiungimento di determinati obiettivi, mentre in caso contrario potrebbe fare anche ritorno in bianconero per fine prestito.

Conte pensa all'Italia, la Juventus potrebbe cercarlo in estate

La Juventus nella prossima estate potrebbe effettuare un cambio dell'allenatore, specie se la squadra bianconera non si dovesse qualificare alla Champions League. Massimiliano Allegri, nonostante abbia un contratto che lo lega fino al 2025 alla Juve, potrebbe anche lasciare la panchina.

Il tecnico pugliese, non non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare con il Tottenham e alcune sue recenti dichiarazioni fatte in conferenza stampa, hanno fatto trapelare un certo bisogno di riavvicinarsi a casa: "Forse è bene dedicare più tempo alla famiglia e ai tuoi amici, e anche a te stesso.

Il lavoro non è tutto nella vita. Sicuramente avere la mia famiglia in Italia non va bene".

Conte ha già allenato la Juve dal 2011 al 2014, vincendo tre scudetti: il suo ritorno non è da escludersi, anche se si tratterebbe di un'ipotesi non semplice da realizzarsi, in particolare sul piano economico.

Juventus, il Tottenham potrebbe non riscattare Kulusevski

Intanto non mancano le indiscrezioni neppure su un altro elemento attualmente al Tottenham, ossia Dejan Kulusevski. Il centrocampista svedese, si è trasferito dalla formazione bianconera agli Spurs nel gennaio del 2022 con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di due obiettivi, la qualificazione in Champions League degli "Spurs" e il 50% dei match stagionali giocati dal giocatore.

Stando però all'attuale posizionamento del Tottenham, quinto in classifica, alla competitività della Premier League e alle presenze finora collezionate dallo svedese, entrambi gli obiettivi prefissati per il suo riscatto potrebbero non essere raggiunti a fine stagione. In tal caso il giocatore potrebbe fare anche ritorno in bianconero per fine prestito in estate.

C'è comunque da sottolineare, come il Tottenham potrebbe decidere di riscattare ugualmente Kulusevski anche senza il raggiungimento dei suddetti obiettivi.