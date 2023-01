L'Inter potrebbe concretizzare un corposo restyling al termine di questa stagione calcistica. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.it, in estate potrebbero infatti lasciare la Pinetina Denzel Dumfries, Romelu Lukaku, Robin Gosens e Joaquin Correa. Discorsi in corso anche per quanto riguarda il futuro di Simone Inzaghi, chiamato a centrare la qualificazione in Champions League dopo i passi falsi commessi in campionato. Per l'estate, invece, Giuseppe Marotta starebbe pensando a Roberto Firmino per rinforzare l'attacco.

Tanti i nomi sul banco degli imputati

L'Inter potrebbe rivoluzionare la rosa con delle cessioni importanti a fine stagione. Si tratterebbe di calciatori che durante questa prima parte di campionato non hanno convinto. In primis Correa che potrebbe essere ceduto se dovesse arrivare almeno un'offerta da circa 20 milioni di euro e in secondo luogo Robin Gosens, ormai scavalcato nelle gerarchie da Federico Dimarco. Il tedesco piacerebbe alla Juventus e anche in Bundesliga ed avrebbe una valutazione da circa 25 milioni di euro.

Un altro sul piede di partenza sarebbe Denzel Dumfries che verrebbe ceduto al miglior offerente addirittura già a gennaio in caso di offerte allettanti dell'ultima ora. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro, interesserebbe a club come Manchester United, Chelsea e Real Madrid: molto più probabile che se ne parli comunque in estate.

Infine c'è la situazione connessa a Romelu Lukaku, chiamato a maggiore continuità nel girone di ritorno per guadagnarsi la conferma a Milano. Attualmente i dirigenti non vorrebbero rinnovare il prestito con il Chelsea perché il belga non ha mai convinto soprattutto per i tanti problemi fisici. Sul banco degli imputati anche Simone Inzaghi, che ha il contratto fino al 2024, ma che sarebbe sotto osservazione come tutta la squadra.

Il tecnico ha giocato un campionato molto deludente se si analizzano i risultati ed è chiamato a convincere in Champions League e Coppa Italia. L'obiettivo da centrare in Serie A rimane comunque l'accesso alla massima competizione europea. In caso di altre delusioni si potrebbero prendere in considerazione i nomi di Ivan Juric e Roberto De Zerbi.

L'attuale attaccante del Liverpool per il mercato dell'Inter

Il nome per rinforzare l'attacco nella prossima stagione potrebbe essere quello di Roberto Firmino. Il brasiliano sarebbe stato già sondato dall'Inter e potrebbe trattarsi di un colpo a parametro zero visto che il calciatore non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L'unico nodo potrebbe essere rappresentato dall'alto ingaggio che il calciatore percepisce, ammortizzabile, però, con la legge sul decreto Crescita vigente in Italia. La pista si potrebbe intensificare se Romelu Lukaku non dovesse essere confermato alla Pinetina. Firmino sarebbe congeniale ai tatticismi del 3-5-2.