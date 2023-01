L'Inter starebbe lavorando per trovare un sostituto per Joaquin Correa per la prossima stagione, ed il nome caldo in queste ore è quello di Alfredo Morelos, attaccante in forza ai Glasgow Rangers.

Il contratto dell'attaccante colombiano è in scadenza nel giugno 2023 e potrebbe essere il giocatore adatto a rinforzare l'attacco della squadra nerazzurra nel prossimo campionato.

Il procuratore del giocatore in sede per proporlo ai nerazzurri

Nelle scorse giornate il procuratore dell'attaccante dei Glasgow Rangers Morelos, Alejandro Camano, si è recato presso la sede nerazzurra in Viale della Liberazione per parlare del giocatore e del suo possibile futuro all'Inter.

L'attaccante è in scadenza di contratto con il club scozzese e starebbe cercando sistemazione all'estero in un club di prima fascia, disponibile anche come seconda linea.

Il calciatore colombiano è valutato 10 milioni di euro, ma il suo contratto in scadenza lo rende un obiettivo possibile a parametro zero per il prossimo mercato estivo, e potrebbe così rientrare nei piani di investimento del club nerazzurro.

Le caratteristiche tecniche del giocatore

Morelos è un attaccante colombiano classe 1996, capace di mettere sul campo differenti caratteristiche, tra cui la principale è sicuramente il suo spiccato senso del gol, che lo porta a riuscire a realizzare sia con il destro, che con il sinistro e con la testa.

Abile come prima punta, si adatta bene anche come appoggio ad una eventuale punta più fisica; uno dei suoi punti di forza è il carattere motivato e sempre disponibile al sacrificio per la squadra.

Nell'ultima stagione in Premiership, il campionato scozzese, Alfredo Morelos ha disputato 19 incontri con un totale di 7 realizzazioni, 3 assist e una espulsione, ad evidenziare il carattere focoso del giocatore colombiano.

Ad oggi l'attaccante dei Rangers percepisce uno stipendio di circa 2 milioni di euro annui.

L'Inter si starebbe muovendo per sostituire Correa per la prossima stagione

La dirigenza nerazzurra avrebbe in mente di lavorare per un sostituto di Joaquin Correa per la prossima stagione, dato il rendimento altalenante dell'argentino.

Al suo posto i nomi sulla lista dei direttori sportivi Marotta ed Ausilio sono molteplici: tra questi ci sarebbe anche Duvan Zapata nel mirino dell'Inter.

La difficoltà potrebbe venire dall'eventuale costo per delle operazioni in entrata; sarebbe necessario riuscire a cedere Correa prima di effettuare un nuovo acquisto.

Il cartellino di Correa è valutato circa 30 milioni, ma ad oggi non sono pervenute offerte all'Inter da nessun club.