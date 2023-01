È arrivata nella serata di venerdì 20 gennaio la sentenza della Corte Federale di Appello della Figc per la questione delle Plusvalenze fittizie: la decisione è stata quella di infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus, che dovrà scontare nel campionato in corso. In questo momento la squadra bianconera si ritroverebbe quindi a quota 22 punti, al posto dei 37 ottenuti finora sul campo.

In attesa di capire se le sanzioni saranno effettivamente confermate o meno, emerge che una penalizzazione del genere potrebbe di fatto impedire alla squadra di Allegri di qualificarsi alle coppe europee della prossima stagione.

Un'eventualità che potrebbe avere anche delle ripercussioni sul Calciomercato.

In caso di "cessioni eccellenti" a fine stagione, fra i giocatori bianconeri con maggiori estimatori sul mercato ci sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Real Madrid e Arsenal su Vlahovic

Da settimane l'attaccante serbo Vlahovic viene accostato a club di Premier League o della Liga. In particolare interesserebbe al Real Madrid, d'altronde Karim Benzema non è più giovanissimo e non ha ancora rinnovato il contratto con i Blancos. Le merengues potrebbero quindi voler acquistare un'attaccante più giovane e di peso internazionale per sostituire il francese o per affiancarlo.

Vlahovic ha però altri estimatori oltremanica, che potrebbero approfittare dell'eventuale mancata qualificazione europea della Juventus.

Un forte interesse per l'attaccante bianconero ci sarebbe da parte dell'Arsenal. I londinesi, attualmente primi in classifica in Premier League, potrebbero regalarsi l'attaccante della Juventus per la prossima stagione nel caso di qualificazione alla Champions League.

Probabile interesse di Barcellona, Chelsea e Real per Chiesa

Alcune indiscrezioni di mercato riguardano anche il futuro di Federico Chiesa. Il talento della nazionale italiana avrebbe attirato l'interesse di alcuni grandi club europei. Ad esempio Chelsea, Barcellona e Real Madrid, potrebbero bussare alla porta della Juventus cercando di portare via l'attaccante da Torino in estate, in caso di mancata qualificazione alle coppe europee.

Alla finestra potrebbero esserci anche Milan e Inter. Le due milanesi starebbero monitorando la situazione in attesa di capire se ci siano delle concrete possibilità di aprire un'eventuale trattativa nel corso dell'estate.