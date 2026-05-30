Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus e del dualismo fra Spalletti e Comolli ha detto: "Questa situazione prima o poi sarà destinata a scoppiare, anche se Elkann in questo momento cerca di remare tutti verso la stessa direzione per non cambiare l'assetto dirigenziale per l'ennesima volta. Per carità, sono anche d'accordo con tale visione, perché per lavorare bene non è necessario andare per forza d'accordo. Quindi serve fare le cose giuste, gli acquisti giusti e costruire una squadra forte e competitiva davvero.

Ma io continuo a pensare che questo non avverrà. Perché? Beh in tutte le squadre dove è stato Comolli, da ds, da presidente o da amministratore delegato non è andato oltre il sesto posto. Al Liverpool, da ds ha fatto massimo sesto posto, cosi come al Fenerbahce. Da presidente del Tolosa, addirittura decimo posto in classifica mentre alla Juve abbiamo visto che ha fatto quest'anno. Non so chi l'abbia mandato ma io sto con Spalletti nella loro diatriba".

Juventus, Chirico: 'Bremer resta il primo indiziato per lasciare la Continassa'

Chirico, parlando poi di mercato Juventus ha detto: "Qualche mese fa ho scritto che Bremer sarebbe stato il principale candidato per lasciare Torino e da quello che filtra nelle ultime ore, almeno una cessione eccellente verrà fatta.

Siccome Yildiz è stato blindato proprio da Comolli, il target sta tornando sul brasiliano. Lo stopper ha una clausola rescissoria da 58 milioni di euro che varrà fino al 10 di agosto, però i club dietro al calciatore non sembrano voler dare quella cifra per diversi fattori come infortuni ed età. Allo stesso tempo alla Continassa non si fidano molto delle condizioni fisiche di Bremer e a Spalletti il sudamericano non fa impazzire. Ecco perché non mi stupirei se provassero a cedere il difensore e andassero su Kim del Bayern Monaco".

I tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Credo sempre più che Spalletti rassegnerà le proprie dimissioni! Ricordo che l’anno scorso quando venne nominato Comolli molti erano ottimisti ma io fin da subito espressi la mia perplessità e contrarietà" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Questa non è più Juventus, purtroppo andiamo avanti a fanfaronate".