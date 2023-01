Il Crotone vince il posticipo della 22esima giornata di Serie C contro il Pescara con una rete di Mattia Vitale. Gli squali rilanciano così il loro cammino, rimanendo a 6 punti dalla capolista Catanzaro. Un match bloccato, deciso da una giocata dell'ex centrocampista della Pro Vercelli. A fine gara c'è stata soddisfazione da parte del tecnico degli squali Franco Lerda, amarezza invece nelle parole dell'allenatore del Pescara, Alberto Colombo.

Crotone, Vitale da tre punti

Una gara equilibra, mantenuta sullo 0-0 dai pali colpiti da Cuppone per il Pescara e da Chiricò per il Crotone.

Nella ripresa, un fallo di Golemic in area di rigore porta alle proteste degli ospiti, gesto non ravvisato dal direttore di gara il Sig. Tremolada di Monza. All'81' arriva però la giocata, il colpo di testa vincente di Mattia Vitale che piega gli sforzi del Pescara e regala i tre punti ad un Crotone giunto alla sua 17esima vittoria stagionale in 22 match disputati. Per il Pescara sono 6 le sconfitte maturare nelle ultime 8 gare, un cammino tutt'altro che lusinghiero per la terza forza del torneo.

Crotone, Lerda soddisfatto

In sala stampa, a caldo, il tecnico Franco Lerda ha voluto analizzare la prova offerta dai suoi ragazzi. "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Alla vigilia avevo sottolineato la forza di questo Pescara.

Abbiamo avuto l'occasione giusta con Vitale ma potevamo segnare anche con Awua. Non era facile contro questo Pescara. Quindici punti di distacco? In altre stagioni con i punti che hanno loro in classifica sarebbero primi". In chiusura il tecnico ha parlato del nuovo acquisto D'Errico arrivato dopo le prime voci che si erano diffuse a gennaio: "Ha una condizione diversa da D'Ursi, deve recuperare e portarsi al passo con gli altri.

Vincere era importante, ci siamo riusciti".

Colombo soddisfatto della presentazione

Sconfitto nel risultato ma non nella prova offerta dalla sua squadra. Il Pescara perde ma guarda al bicchiere mezzo pieno al termine del match contro il Crotone. "Abbiamo fatto bene facendo la gara per almeno 60-70 minuti, siamo partiti forte ma anche quando abbiamo riscontrato delle difficoltà siamo riusciti a fare il nostro gioco.

Nonostante i risultati negativi oggi non posso dire che la nostra è una squadra in crisi di prestazione. È chiaro che a volte anche gli episodi ci puniscono e per questo bisogna mantenere alta l’attenzione per tutti i novanta minuti”.

Crotone in trasferta

Nella giornata di sabato 22 gennaio 2023 il Crotone ritornerà in campo. Ad attendere i ragazzi di Franco Lerda ci sarà la trasferta dello Stadio "Enrico Rocchi" di Viterbo contro il Monterosi Tuscia.