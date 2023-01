L'Inter potrebbe essere chiamata a rinforzare il reparto difensivo nella prossima stagione se dovessero andar via Stefan de Vrij e Milan Skiniar, i quali al momento non hanno rinnovato i rispettivi contratti in scadenza nel giugno del 2023.

Trevoh Chalobah del Chelsea potrebbe tornare nel mirino dei nerazzurri, i quali lo avevano già cercato nello scorso mercato estivo. Il Tottenham, invece, starebbe seguendo Alessandro Bastoni e potrebbe presentare a luglio un'offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Davinson Sanchez.

Per quanto riguarda il centrocampo, Hakan Calhanoglu sarebbe seguito da squadre di Premier League e Liga.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro e, per sostituirlo, si potrebbe pensare a Dani Ceballos del Real Madrid.

Chalobah potrebbe essere nel futuro dell'Inter

L'Inter potrebbe riaprire i contatti con il Chelsea per Trevoh Chalobah. Il difensore 23enne sarebbe abile nel districarsi in uno schieramento a tre e avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro.

I nerazzurri potrebbero provare a prelevarlo dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ovviamente la dirigenza del club milanese si metterebbe in moto solo in caso di mancato rinnovo di Skriniar.

Marotta e Piero Ausilio starebbero poi continuando a seguire alcuni attuali protagonisti della Serie A, ovvero Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Perr Schuurs del Torino.

Antonio Conte sulle tracce di Alessandro Bastoni

Il Tottenham non avrebbe mollato la presa per Alessandro Bastoni. L'ex Atalanta avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro e sarebbe molto stimato da Antonio Conte. Gli Spurs vorrebbero accontentare il tecnico salentino e, per questo motivo, in estate potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Sanchez più 25 milioni di euro.

Difficilmente l'Inter accetterebbe una proposta di questo tipo, anche perché Bastoni rappresenta ancora una figura centrale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi. Ad ogni modo, si prenderebbero in considerazione solo eventuali offerte cash per il centrale ex Parma.

Dani Ceballos accostato nuovamente all'Inter

Hakan Calhanoglu potrebbe avere molto mercato nella prossima estate.

Su di lui ci sarebbero Aston Villa e Newcastle. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che permetterebbe all'Inter di mettere a segno una plusvalenza. Il turco, infatti, è stato prelevato a parametro zero dopo essersi svincolato dal Milan.

In caso di partenza di Calhanoglu, il sostituto potrebbe arrivare dal Real Madrid. Infatti starebbe nuovamente circolando il nome di Dani Ceballos, il cui accordo contrattuale con i Blancos è in scadenza nel giugno del 2023 e, quindi, sarebbe libero a parametro zero durante la prossima finestra estiva del Calciomercato.