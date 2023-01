L'Inter starebbe pensando al possibile sostituto di Milan Skriniar per la prossima stagione dopo il mancato rinnovo con il difensore slovacco.

I nomi che la dirigenza nerazzurra starebbe vagliando sono molti e nelle ultime ore circola anche il nome di Christopher Wooh.

L'idea dell'Inter per il futuro: Christopher Wooh

Christopher Wooh, classe 2001, è un difensore centrale in forza al Rennes, dove questa stagione ha già collezionato 8 presenze da titolare, l'ultima nella vittoria contro il PSG per 1-0. Il giocatore ha fatto il suo debutto in Ligue 1 con il Lens proprio contro il Rennes, quando aveva solo 19 anni, all'inizio del 2021.

Le sue statistiche totali in Ligue 1 fino ad oggi contano 23 presenze, una rete e un assist.

Wooh ha precedentemente militato per un breve periodo nella National 2, la seconda serie francese, ed ha maturato cinque presenze con due realizzazioni all'attivo.

L'Inter starebbe pensando di ingaggiarlo per sostituire il partente Skriniar. Le sua caratteristiche tecniche sembrano simili a quelle dello slovacco: è forte fisicamente e abile nella marcatura e nell'uno contro uno difensivo.

Il cartellino di Christopher Wooh varrebbe circa 10 milioni

Il giocatore attualmente ha un contratto che lo lega al Rennes fino al giugno 2026, ma il club francese potrebbe ragionare riguardo a una sua cessione in caso di un'offerta vicina ai 10 milioni di euro.

Il difensore centrale ha esordito nella nazionale camerunese nei mondiali di Qatar 2022, con prestazioni di livello, attirando l'interesse di alcuni club anche in Premier League.

L'Inter starebbe pensando a un suo eventuale ingaggio nel mercato estivo e la dirigenza starebbe riflettendo sull'offerta da proporre al club francese.

Inter, possibile cessione di Dumfries in estate

La società nerazzurra dovrebbe però prima valutare alcune cessioni importanti per far fronte al prossimo mercato estivo, e tra i primi in lista di uscita sembra esserci Denzel Dumfries. Sul giocatore olandese si era mosso il Chelsea, che aveva sondato il terreno per l'esterno destro, ma l' imponente campagna acquisti fatta dal club londinese in altri ruoli ha portato la trattativa in una fase di stallo, in attesa di una possibile ripresa dei discorsi proprio nel mercato estivo.

Se l'Inter riuscisse a cedere l'esterno olandese per una cifra vicina ai 40 milioni cash si aprirebbero importanti prospettive sul mercato.