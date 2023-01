Nell'ultima giornata di calciomercato invernale l'Inter starebbe cercando di trovare un sostituto immediato in caso di eventuale partenza di Milan Skriniar verso Parigi, destinazione PSG; il nome caldo in queste ore sarebbe quello di Benjamin Pavard, terzino del Bayern Monaco.

L'idea per la difesa dell'Inter: Benjamin Pavard

Il terzino destro di nazionalità francese è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco ecco che il suo entourage starebbe attivando dei contatti con diversi club per trovare un ingaggio valido per la prossima stagione.

La dirigenza dell'Inter starebbe dunque lavorando per strappare l'eventuale si del giocatore ad un trasferimento anticipato in Italia in caso di eventuale cessione di Milan Skriniar al Paris Saint Germain nella finestra invernale di calciomercato.

L'offerta dell'Inter per Pavard

Secondo le ultime notizie riprese da fcinternews.it, la dirigenza nerazzurra avrebbe proposto al Bayern Monaco una soluzione temporanea per il cartellino di Benjamin Pavard: si parla di un prestito secco per 6 mesi, con diritto di riscatto per la prossima stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La società bavarese però non sarebbe intenzionata ad aprire ad eventuali prestiti ma vorrebbe cedere il giocatore soltanto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Lo stipendio di Benjamin Pavard

Il terzino francese, classe 1996, non trova molto spazio al Bayern Monaco, soprattutto dal rientro dopo il mondiale in Qatar 2022; questa stagione in Bundesliga ha giocato in tutto 15 spezzoni di partite, realizzando un solo gol e senza nessun assist per i compagni.

Il giocatore starebbe chiedendo più spazio al tecnico ed una eventuale cessione alla società già nel mercato di gennaio.

Lo stipendio di Benjamin Pavard è di circa 5 milioni netti a stagione, l'Inter starebbe proponendo un contratto con uno stipendio di circa 3,5 milioni netti a stagione più eventuali bonus.

Il terzino, vice campione del mondo 2022 e campione del mondo 2018 con la Francia, è attenzionato anche da altri club europei, ma più per un suo trasferimento a giugno 2023 al termine del contratto; i più interessati sembrerebbero essere Chelsea e Arsenal in Premier League.

L'Inter vorrebbe anticipare la concorrenza e chiudere per l'ingaggio del giocatore già a gennaio, soprattutto in caso di un addio di Milan Skriniar: oltre a Pavard restano in piedi le piste Giorgio Scalvini o Demiral dell'Atalanta e Rodrigo Becao dell'Udinese.