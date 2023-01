La Juventus sta vivendo un momento difficile dal punto di vista societario in riferimento alle note vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Il caso plusvalenze - per il quale la Corte Federale d'Appello ha già sanzionato il club con 15 punti di penalizzazione diffondendo proprio ieri le motivazioni della sentenza, da oggi la società ha 30 giorni per presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni - insieme alla futura vicenda connessa alla manovra stipendi potrebbero evidentemente condizionare il Calciomercato estivo agevolando diverse partenze tra calciatori a scadenza di contratto e quelli con contratti pesanti.

Tra i primi il più 'illustre' è sicuramente il vice campione del mondo Adrien Rabiot, tra i secondi può sicuramente rientrare Angel Di Maria per il quale in vista di giugno sembra trapelare un interesse del Barcellona.

L'argentino potrebbe così decidere di giocare almeno un'altra stagione nel calcio europeo in una società che lotta per vincere come sta dimostrando il Barcellona in questa stagione. Un eventuale ritorno nel campionato argentino potrebbe dunque concretizzarsi nella stagione 2024-2025.

Angel Di Maria potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da tuttojuve.com, Angel Di Maria potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno. L'argentino è in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione e attualmente sembra difficile un suo prolungamento con la società bianconera considerando il rischio per la squadra di Allegri di non partecipare alle competizioni europee nella stagione 2023-2024.

In questa stagione Angel Di Maria ha disputato 15 match fra campionato italiano, Coppa Italia e Champions League segnando 3 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni. Come noto ha vinto con la nazionale argentina il Mondiale in Qatar insieme al suo compagno di club Leandro Paredes. A proposito del centrocampista potrebbe far ritorno al Paris Saint Germain, la Juventus potrebbe infatti decidere di non riscattarlo a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero a giugno anche Alex Sandro che piace a diverse società turche, e Juan Cuadrado, per il quale si parla anche di un'esperienza professionale all'Al-Nassr o eventualmente nel campionato americano. Come sostituto del brasiliano potrebbe arrivare Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica anche lui in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno.