Uno dei reparti che l'Inter potrebbe "rivoluzionare" nella prossima sessione estiva di Calciomercato è quello difensivo. Tante incertezze al momento, con tre giocatori in scadenza di contratto (Skriniar, De Vrij e D'Ambrosio) e con Acerbi che è in prestito dalla Lazio. I nerazzurri si stanno guardando intorno visto che servirà almeno un innesto importante e il grande obiettivo risponderebbe al nome di Giorgio Scalvini. Il centrale dell'Atalanta ha conquistato tutti in questi mesi e proprio per questo motivo nelle prossime settimane potrebbe esserci l'affondo decisivo, anche per anticipare la folta concorrenza, in Italia e in Europa.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in attacco per giugno visto che Zlatan Ibrahimovic potrebbe appendere le scarpette al chiodo mentre Divock Origi non dà garanzie dal punto di vista fisico. Il nome finito nel mirino della società rossonera sarebbe quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco dovrebbe essere riscattato dalla Juventus per meno di 10 milioni di euro, e a quel punto i bianconeri poi decideranno se cederlo o meno.

Il tentativo dell'Inter per Scalvini

Giorgio Scalvini sembra essere il primo nome in cima alla lista degli obiettivi di Ausilio e Marotta in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Con Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Danilo D'Ambrosio in scadenza di contratto, e con i dubbi sul riscatto di Francesco Acerbi, serve almeno un innesto di qualità per il reparto arretrato.

Il classe 2003 quest'anno è diventato un titolarissimo dello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, preferito anche a Merih Demiral spesso, ma l'Atalanta sarebbe pronta a trattare la sua cessione.

La valutazione della 'Dea' è molto importante, tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe essere abbassata notevolmente dall'inserimento di contropartite tecniche.

Si è parlato molto di Giovanni Fabian, ma l'Inter sarebbe pronta a sacrificare un nuovo talento per arrivare alla fumata bianca. Si tratta di Valentin Carboni, stabilmente in prima squadra in questa stagione. Con i due talenti nell'affare, la società nerazzurra non vorrebbe andare oltre un esborso economico tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Milan su Milik

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Arkadiusz Milik in vista della prossima estate. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un innesto importante in attacco che sia nel pieno della propria carriera e il centravanti polacco risponde a questi crismi. La Juventus potrebbe riscattarlo dal Marsiglia per meno di 10 milioni di euro, ma non chiude a una possibile successiva trattativa per realizzare una plusvalenza importante. Le due società potrebbero trattare uno scambio con l'inserimento di Tommaso Pobega nell'affare, vista l'esigenza dei bianconeri di rinforzarsi in mezzo al campo.