L'Inter riflette sul futuro di Romelu Lukaku e Milan Skriniar. Il belga non ha convinto la dirigenza nerazzurra che potrebbe decidere di non rinnovare il prestito con il Chelsea. I Blues, qualora dovesse ritornare in Premier League, potrebbero poi proporlo alla Juventus come contropartita tecnica per Dusan Vlahovic. Lo slovacco, invece, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 e sarebbe molto vicino al Paris Saint Germain che potrebbe addirittura accelerare le trattativa per averlo a disposizione già a gennaio.

Lukaku vuole restare ma occhio alla Juventus

Romelu Lukaku non ha convinto l'Inter e, al pari di Correa e Gosens, sarebbe sulla lista dei partenti in vista della prossima estate. Nel caso del gigante belga a pesare sarebbero i troppi problemi fisici che lo hanno costretto a stare per diversi mesi lontano dal rettangolo di gioco. Lukaku vorrebbe però puntare sulla seconda parte di stagione per rimanere alla Pinetina e sarebbe, inoltre, disposto a dimezzarsi l'ingaggio da 8 milioni di euro pur di non ritornare al Chelsea. I Blues potrebbero accettare un rinnovo del prestito poiché l'ex Manchester United non sarebbe centrale nel progetto del club.

La squadra inglese, però, se l'Inter non dovesse confermarlo potrebbe decidere di proporlo alla Juventus per arrivare a Dusan Vlahovic.

Il serbo avrebbe una valutazione di circa 70 milioni di euro e potrebbe essere ceduto per garantire una corposa liquidità economica alle casse bianconere. Nell'affare potrebbe essere inserito proprio il cartellino del classe 1993 che, attualmente, avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

Skriniar potrebbe essere ingaggiato dal Paris Saint Germain

L'Inter si appresta a salutare anche Milan Skriniar. Lo slovacco non dovrebbe rinnovare, come confermato anche dal suo agente, il contratto in scadenza nel 2023. Sulle sue tracce ci sarebbero delle squadre di Premier League ma principalmente il Paris Saint Germain. Nelle ultime ore della finestra del mercato invernale, i transalpini potrebbero assecondare il tecnico Galtier proponendo ai dirigenti meneghini un'offerta da circa 15 milioni di euro per averlo subito.

L'Inter preferirebbe incassare almeno 20 milioni di euro per mettere a segno una plusvalenza e per non perderlo a parametro zero al termine di questo campionato. L'Inter, per sostituirlo, starebbe pensando a diversi profili. Il nome più quotato sarebbe Tiago Djalo del Lille che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e che avrebbe già dato il suo consenso per il trasferimento a Milano. Città che conosce molto bene dopo aver giocato nelle giovanili del Milan. Marotta e Piero Ausilio sarebbe interessati anche a Giorgio Scalvini dell'Atalanta che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.