La Juventus è sempre molto attenta ai giovani talenti del calcio internazionale per poter arrivare in anticipo ad assicurarsi o migliori calciatori dal futuro promettente.

Per questo motivo, come ha rivelato Gianluca Di Marzio, la Juventus si è assicurata Alfonso Montero. Il giovane difensore arriverà dal Defensor Sporting dove milita nella squadra Under 19.

Nato nel 2007, Alfonso è il figlio di Paolo Montero, ex difensore bianconero e attuale allenatore dell'Under 19 della Juventus.

La Juventus continua la 'caccia' di giovani talenti

La Juventus si conferma sempre molto attiva sul mercato dei giovani talenti e, in tale ottica, la dirigenza ha voluto muoversi anche in questa finestra di mercato di gennaio.

I bianconeri, infatti, hanno preso Alfonso Montero giovane difensore, classe 2007, che milita anche nella nazionale dell'Uruguay sub 17.

Adesso resta da capire se Alfonso Montero giocherà nella Juventus Under 19 (e quindi se sarà allenato da suo padre Paolo) oppure se andrà a rinforzare la Next Gen, in Serie C, allenata da Massimio Brambilla. Si parla anche del possibile acquisto di Di Biase, talento classe 2005 che milita nella Pistoiese.

Juventus Next Gen fucina di talenti

La Juventus, nel corso di questa stagione, si è trovata ad avere molti dei suoi giocatori fermi ai box a causa degli infortuni. Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha attinto a piene mani dalla seconda squadra bianconera.

La Next Gen ha consegnato alla prima squadra talenti come Samuel Iling-Junior, Matias Soulè, Tommaso Barbieri, Marley Akè e Enzo Barrenechea. Molti di loro fanno ormai la spola tra la seconda squadra e la rosa di Massimiliano Allegri. Mentre altri sono rimasti in pianta stabile nella prima squadra.

Insomma, la Juventus Next Gen si conferma una fucina di talenti dalla quale sono usciti anche Fabio Miretti e Nicolò Fagioli.

Il primo è da quasi un anno che gioca con continuità in prima squadra e può essere considerato a tutti gli effetti uno dei giocatori più utilizzati da Massimiliano Allegri.

Da ormai qualche tempo i giocatori che fanno esperienza nell'Under 19 spesso hanno poi la possibilità di passare nella rosa di Massimo Brambilla e quindi di giocare in Serie C.

Anche il giovane Alfonso Montero avrà la grande opportunità di vestire la maglia bianconera, con la speranza di provare a ripercorrere le orme del padre Paolo, il quale con la maglia della Juventus ha giocato e vinto molto a cavallo fra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.