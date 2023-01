L'Inter sarebbe al lavoro per cercare un eventuale sostituto di Milan Skriniar, in caso di addio dell'ultimo minuto in questa sessione di mercato invernale da parte dello slovacco: il nome emerso nelle ultime ore sarebbe quello di Kalidou Koulibaly del Chelsea.

L'idea per la difesa nerazzurra: Kalidou Koulibaly

La dirigenza nerazzurra starebbe pensando a diverse opzioni per la propria difesa in caso di accordo con il Paris Saint Germain per Milan Skriniar già entro la giornata di oggi (il mercato si chiude alle ore 20).

Secondo alcune indiscrezioni un intermediario di mercato avrebbe proposto all'Inter il difensore ex-Napoli Kalidou Koulibaly e la società avrebbe manifestato il proprio interesse verso il giocatore.

L'ostacolo allo sviluppo della trattativa sembra essere però l'ingaggio del difensore, considerato troppo oneroso per le casse del club di Steven Zhang.

Lo stipendio di Kalidou Koulibaly

Il difensore senegalese, classe 1991, ha un contratto con il Chelsea fino al giugno 2026, con uno stipendio netto di circa 10 milioni di euro a stagione.

Ma l'Inter non sarebbe in grado di garantire la stessa cifra attualmente pagata dai Blues: secondo le ultime indiscrezioni il club nerazzurro potrebbe arrivare al massimo a 6 milioni di euro annui più bonus in caso di raggiungimento della zona Champions ed eventuale vittoria del campionato di Serie A.

La stagione del difensore al Chelsea

Nell'attuale campionato di Premier League il difensore ha collezionato 14 presenze realizzando due gol (con quattro ammonizioni subite).

Qualora il centrale ex-Napoli non venisse ceduto entro questa sessione invernale, una sua separazione dal Chelsea potrebbe avvenire comunque in estate. Il giocatore era stato acquistato dai Blues per 35 milioni di euro dal Napoli nella scorsa estate.

Molto forte fisicamente e rapido nelle chiusure difensive, nelle ultime settimane per lui si sarebbe fatto avanti anche il Barcellona, ma la trattativa non è mai decollata.

L'Inter invece non avrebbe formulato una proposta ufficiale al Chelsea, aspettando l'eventuale affondo del Paris Saint Germain per Milan Skriniar. Peraltro, quando mancano ormai poche ore alla fine ufficiale del mercato, sembrerebbe plausibile la permanenza del difensore slovacco a Milano fino al termine della stagione per poi trasferirsi a Parigi a parametro zero dal 1° luglio.