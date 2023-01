In queste ore, la Juventus deve cercare di ritrovare la serenità dopo la sconfitta contro il Monza. La prima occasione che avrà la Juventus per rifarsi sarà giovedì 2 febbraio quando sarà in programma la gara contro la Lazio in Coppa Italia. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Arek Milik. Il polacco è stato al JMedical per essere sottoposto ad accertamenti per capire l'entità del suo infortunio. Milik ha riportato una lesione di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Questo infortunio lo costringerà ad uno stop di almeno un mese.

Milik out

Per la Juventus, la gara contro il Monza, ha portato brutte notizie. Infatti, oltre alla sconfitta, Massimiliano Allegri deve fare i conti anche con lo stop di Arek Milik. Il polacco si è fermato a causa di un problema muscolare e ha subito richiamato l'attenzione della panchina. Fin da subito si è capito che non sarebbe stato un problema di lieve entità. Infatti, Milik ha riportato una lesione di medio grado e di solito per questi problemi ci vuole circa un mese e mezzo per rimettersi in forma. La Juventus, tra circa due settimane, sottoporrà il polacco a nuovi accertamenti per fare una prognosi più precisa. Dunque, Milik tornerà probabilmente a marzo e la Juve sta pensando di riscattare il cartellino per 9 milioni di euro.

In ogni caso la Juventus ha recuperato Dusan Vlahovic e questa è sicuramente una buon notizia. Adesso, però, DV9 dovrà ritrovare la forma migliore il più in fretta possibile vista l'assenza di Milik.

Cambi in Coppa Italia

Adesso per la Juventus è tempo di pensare alla Coppa Italia e Massimiliano Allegri per il match contro la Lazio sta pensando ad alcuni cambi di formazione.

In particolare è possibile che si riveda tra i titolari Manuel Locatelli. Oltre a lui dovrebbe tornare anche Alex Sandro. Inoltre, la Juventus spera di recuperare Federico Chiesa e Juan Cuadrado che contro il Monza erano assenti. Inoltre, contro la Lazio ci sarà il ritorno in campo di Paul Pogba. Infatti, Massimiliano Allegri ha annunciato che è possibile che il francese possa giocare o dall'inizio o a gara in corso.

In ogni caso la Juventus avrà ancora alcuni giorni a disposizione per preparare la gara di Coppa Italia. La sensazione è che i bianconeri schierino la formazione migliore con Di Maria e Kean in attacco, visto che Massimiliano Allegri tiene molto alla competizione nazionale. Dunque, la Juventus potrebbe affidarsi ai titolarissimi per cercare l'accesso alla semifinale di Coppa Italia. Qualcosa in più si saprà comunque nei prossimi giorni e in particolare mercoledì 1 febbraio ci sarà anche la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che potrebbe fare alcuni aggiornamenti anche sugli infortunati.