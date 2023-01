La Juventus è attesa da una seconda parte di stagione impegnativa fra calcio giocato, calciomercato e vicende giudiziarie. In questo momento l'argomento principale rimane evidentemente il caso plusvalenze con sullo sfondo la manovra stipendi, che avrà un esito probabilmente a fine campionato.

La Corte Federale d'Appello ha già comminato 15 punti di penalizzazione in merito ai quali, in attesa di conoscere le motivazioni, la società bianconera si è comunque già mossa per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Tanti addetti ai lavori hanno ovviamente discusso del caso plusvalenze, alcuni hanno condiviso la sanzione, altri no.

Fra quest'ultimi sembrerebbe rientrare Massimo Pavan: intervenuto a tuttojuve.com il giornalista sportivo ha parlato di una sua sensazione, di un qualcosa che attraverso la sentenza avrebbe avvertito.

Pavan ha parlato della penalizzazione subita dalla Juventus in campionato

'Ho la netta sensazione che qualcuno abbia voluto danneggiare la Juve. A 38 punti pure Milan e Inter rischierebbero, far fuori la Juve conviene a tutti'. Queste le dichiarazioni di Massimo Pavan a tuttojuve.com. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Far fuori la Juventus conviene a tutti, la squadra con Vlahovic e Pogba può competere con tutti'. Parole importanti quelle del giornalista sportivo in riferimento alla penalizzazione subita dalla Juventus per il caso plusvalenze.

Non è da scartare poi la possibilità che arrivino altre sanzioni per via della manovra stipendi, ma tutto avrà affrontato con ordine. In questo momento il club è pronto a presentare ricorso in merito al primo caso, quello delle plusvalenze. Il resto si vedrà: Maurizio Scanavino e John Elkann del resto hanno già confermato la volontà della società bianconera di tutelare non solo la Juventus ma anche i tifosi bianconeri.

Le eventuali sanzioni Uefa

In questo momento la Uefa non sta indagando sulla Juventus, in attesa di capire come si evolverà la vicenda plusvalenze ed eventualmente il caso collegato alla manovra stipendi. Come ipotizzato di recente dall'avvocato Cantamessa l'aver modificato tutto il Consiglio d'Amministrazione potrebbe costituire un punto a favore per la Juve, come a dire che il club voglia suggerire all'esterno un drastico cambiamento di rotta rispetto al passato. Passato che nel caso dei bianconeri porta al progetto Superlega, tanto osteggiato proprio dalla Uefa e in merito al quale l'organismo europeo spera in un dietro front dei bianconeri.