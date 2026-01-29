La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato e non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta a Randal Kolo Muani. Il nome dell’attaccante francese resta centrale nelle strategie bianconere e nelle ultime ore sono arrivati nuovi aggiornamenti autorevoli a confermare come la trattativa sia tutt’altro che tramontata. A fare il punto della situazione è stato Orazio Accomando, che tramite il suo profilo X ha sottolineato come il club torinese sia pronto a intensificare i dialoghi per provare a sbloccare l’operazione: “Juventus, previsti in giornata altri contatti per Kolo Muani”.

Un segnale chiaro della volontà della società di continuare a lavorare su un profilo ritenuto ideale per rinforzare il reparto offensivo.

La posizione del Tottenham e la formula dell’operazione

Il percorso per arrivare a Kolo Muani, però, non è lineare e passa inevitabilmente dalle scelte del Tottenham. Il club inglese, che attualmente ha il francese in prestito, sta valutando altri movimenti in entrata che potrebbero risultare decisivi per liberare l’attaccante. Come spiegato da Accomando, molto dipenderà dalla possibile chiusura per un nuovo centravanti: “Dipenderà tanto dal Tottenham, che lavora per chiudere Mateta”. L’eventuale arrivo di Jean-Philippe Mateta rappresenterebbe l’incastro chiave per sbloccare la situazione e consentire alla Juventus di inserirsi con maggiore forza nella trattativa.

Dal punto di vista economico e contrattuale, la dirigenza bianconera sta lavorando su una soluzione sostenibile, cercando di limitare i rischi finanziari. Anche su questo aspetto Accomando è stato chiaro, spiegando quale potrebbe essere la formula dell’operazione: “KM arriverebbe con la formula del prestito”. Una modalità che permetterebbe alla Juventus di aggiungere qualità ed esperienza internazionale al reparto avanzato senza appesantire immediatamente il bilancio, mantenendo al tempo stesso margini di manovra per il futuro.

Norton-Cuffy, l’alternativa per la fascia destra

Parallelamente alla ricerca di un rinforzo offensivo, la Juventus continua a monitorare il mercato anche per quanto riguarda la difesa, in particolare sulla corsia di destra.

Il nome che resta in cima alla lista è quello di Norton-Cuffy, profilo giovane e dinamico che piace allo staff tecnico per caratteristiche fisiche e duttilità tattica. Il principale nodo da sciogliere riguarda però la posizione del Genoa, club proprietario del cartellino, che dovrà decidere se aprire o meno alla cessione.

La Juventus, dal canto suo, preferirebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito, evitando formule più onerose come l’obbligo di riscatto o l’acquisto a titolo definitivo. Una scelta dettata sia da considerazioni economiche sia dalla volontà di valutare il giocatore nel contesto bianconero prima di un eventuale investimento più importante. Il tempo, però, è un fattore determinante: il mercato chiuderà lunedì 2 febbraio e le prossime ore saranno decisive per capire se i bianconeri riusciranno a completare uno o entrambi i colpi pianificati.