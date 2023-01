La Juventus sta lavorando per definire il mercato da portare avanti nel mese di gennaio. Potrebbe arrivare un'alternativa a Cuadrado, in grado di giocare nel centrocampo a cinque sulla fascia destra. Si lavora però anche in previsione del mercato di giugno, considerando che diversi giocatori potrebbero lasciare Torino a parametro zero. Fra questi Alex Sandro, che piace a diverse società turche. Come sostituto si parla del possibile arrivo di Jordi Alba, terzino spagnolo del Barcellona classe 1989 in scadenza di contratto con la società spagnola a giugno 2024.

La società potrebbe concedergli anche la rescissione del contratto così da alleggerire il monte ingaggi, anche perché Xavi ha abbondanza sulla fascia sinistra difensiva. Da parte di Jordi Alba però ci sarebbe la volontà di rimanere al Barcellona e sarebbe disposto a diminuirsi l'ingaggio pur di restare nella società spagnola ed eventualmente prolungare per un'altra stagione. Nonostante non sia considerato un titolare da Xavi, in questa stagione ha giocato fino ad adesso 11 match nel campionato spagnolo con assist fornito ad un suo compagno, a questi bisogna aggiungere un match di Coppa del Re con un assist e due match in Champions League con un assist decisivo fornito ad un suo compagno.

Interesserebbe Jordi Alba per giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato per il dopo Alex Sandro si starebbe valutando Grimaldo anche se nelle ultime ore si parla di Jordi Alba come alternativa, soprattutto se lo spagnolo dovesse rescindere il contratto con il Barcellona. Il terzino ha un ingaggio importante ma sarebbe pronto a diminuirlo pur di rimanere al Barcellona.

Attualmente però la volontà della società spagnola sarebbe quella di lasciarlo partire considerando che ci sono per la fascia sinistra il giovane Balde e Alonso. C'è quindi abbondanza nel ruolo, da qui la possibilità di una partenza di Jordi Alba, che in questa stagione è considerato una riserva da Xavi. Il classe 1989 può giocare in una difesa a quattro ma anche in un centrocampo a cinque avendo delle qualità importanti nel supportare le punte grazie alla sua bravura negli assist, già tre in questa stagione in tutte le competizioni in cui ha giocato.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe però anche la conferma di Alex Sandro, anche perché il brasiliano si sta dimostrando molto utile da centrale di sinistra. Se dovesse accettare un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione potrebbe anche rimanere. Diversa è la situazione di Cuadrado, anche lui in scadenza di contratto. Dipenderà molto invece da Rabiot e Di Maria l'eventuale loro conferma a Torino: la società bianconera vorrebbe prolungare la loro intesa contrattuale, ma il loro futuro è legato alle richieste d'ingaggio.