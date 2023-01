La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Si valuta un rinforzo sulla fascia destra anche se un eventuale investimento dipenderà da una cessione. Si parla della possibile partenza di Weston McKennie, valutato circa 30 milioni di euro. Il mercato fino a giugno sarà portato avanti da Allegri e Cherubini, che però potrebbero essere integrati da altri dirigenti. Si parla infatti del possibile arrivo di un nuovo direttore generale e di un nuovo direttore sportivo in previsione della stagione 2023-2024.

A proposito di direttore sportivo sono tanti i nomi avvicinati alla società bianconera, si va da Igli Tare della Lazio, a Luis Campos, fino ad arrivare.

a Gianluca Petrachi, attualmente senza società. Negli ultimi giorni però si parla anche di Massara, attuale direttore sportivo del Milan. Torinese di nascita, il dirigente della società milanese potrebbe arrivare alla Juve soprattutto se fosse confermato sulla panchina della società bianconera Massimiliano Allegri nella stagione 2023-2024. I due hanno un ottimo rapporto professionale ed umano, sarebbe un dirigente gradito anche dalla proprietà bianconera anche perché ha dimostrato di saper acquistare bene nelle ultime stagioni. Una figura che potrebbe integrarsi anche un nuovo direttore generale, a tal riguardo si parla del possibile ritorno di Giuseppe Marotta, che ha un contratto con l'Inter fino a giugno 2025, ma anche di Giovanni Carnevali, attuale direttore generale del Sassuolo.

Possibile l'ingaggio come direttore sportivo di Massara

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi nomi per il ruolo di direttore sportivo dalla stagione 2023-2024. Un eventuale nuovo arrivo potrebbe non significare la partenza di Federico Cherubini, che rimarrebbe nella società bianconera in un altro ruolo.

Possibile anche la conferma di Allegri nel caso in cui riuscisse a vincere almeno una competizione in questa stagione. Se dovesse rimanere potrebbe arrivare come nuovo direttore sportivo Massara, che ha contribuito alla vittoria del campionato da parte del Milan acquistando molto bene sul mercato nelle ultime stagioni.

Il direttore sportivo Massara ha lavorato molto bene nel Milan nelle ultime stagioni

Sarebbe un dirigente gradito alla proprietà della Juventus Massara anche perché ha dimostrato di saper rinforzare il Milan senza spendere molto nelle ultime stagioni sostituendo bene alcuni giocatori importanti come Donnarumma e Kessié, andati via a parametro zero il primo nel 2021 ed il secondo nel recente Calciomercato estivo. Gli eventuali nuovi direttore sportivo e direttore generale sarebbero scelti dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino, uno dei pochi dirigenti della Juventus che potrebbe rimanere nella società bianconera anche nella stagione 2023-2024.