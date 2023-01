Secondo le indiscrezioni delle scorse ore, la Juventus starebbe pensando di cambiare direttore sportivo in estate ed uno dei nomi attenzioni risulterebbe essere Frederic Massara, dirigente del Milan e braccio destro di Paolo Maldini.

La Juventus nella prossima estate dovrebbe cambiare diversi elementi del proprio organigramma e tra questi ci sarebbe la figura del direttore sportivo. Secondo quanto scritto nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi attenzionati dalla Juve per questo scopo sarebbe dunque Frederic Massara, braccio destro di Paolo Maldini con il quale è stato in grado di costruire una squadra capace di vincere lo scudetto nella scorsa stagione.

Stando alle indiscrezioni, chi starebbe sponsorizzando l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus sarebbe Massimiliano Allegri, tecnico bianconero con il quale lo stesso Massara ha un ottimo rapporto. In ogni caso, la Juventus osserverebbe anche altri profili per la figura del direttore sportivo e ai bianconeri piacerebbe particolarmente Cristiano Giuntoli, ds del Napoli in grado di costruire una squadra finora inarrestabile in campionato, cedendo diversi totem e comprando giovani calciatori funzionali.

Venerato: 'Conosco Massara è uno che rispetta i contratti, difficile vada via dal Milan, come difficile che Giuntoli lasci il Napoli'

Restando in tema, dell'accostamento alla Juventus di Frederic Massara ha parlato anche Ciro Venerato.

Il giornalista Rai, intervistato ai microfoni di 1 Football Club, ha dunque voluto dire la sua a riguardo, andando controcorrente a quanto trascritto dalla Gazzetta ed affermando queste parole: "Ho la fortuna di conoscere Frederic, una delle persone migliori nel mondo del calcio e non solo. È abituato a rispettare i contratti, è molto legato al Milan ed in particolare a Maldini.

È stato proprio Massara a prelevare tutti i calciatori giovani del Milan e l’accostamento alla Juve al momento è solo una voce". Venerato poi, ha concluso il suo discorso confermando come il nome di Frederic Massara sarebbe stato suggerito alla Juventus proprio da Massimiliano Allegri e che nel futuro non si potrebbe comunque escludere un suo approdo in bianconero.

Gamba: 'Penso che alla Juventus arriverà un direttore sportivo esperto come Marotta'

Del possibile nuovo direttore sportivo della Juventus ha parlato anche Emanuele Gamba, giornalista del quotidiano La Repubblica che nelle scorse ore ha detto queste parole ai microfoni di TvPlay: "Credo arriverà anche un direttore sportivo esperto di calcio come per esempio Marotta. Ad oggi la Juventus ha solo lui e Cherubini che non sappiamo quanto resterà. Allegri ha un contratto lungo e importante a livello economico, questo comporta l’avere nelle mani il destino tecnico della Juventus per molto tempo"